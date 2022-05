Test: pensi di avere un lato cattivo? Scoprilo attraverso una semplice scelta

Questo test potrebbe evidenziare la parte peggiore della tua personalità. Credi di avere un lato crudele o ti consideri una persona buona?

Ognuno, quando parla di sé stesso, tende a descrivere gli aspetti migliori del suo carattere e della sua personalità. Che si tratti di un colloquio di lavoro o di una semplice conversazione tra amici o colleghi, tutti provano a mettere in evidenza le proprie caratteristiche più virtuose, provando a nascondere i difetti e le abitudini peggiori. Nessuno ama avere una reputazione cattiva.

Eppure tutti hanno un lato cattivo, solo che non sempre si evidenzia facilmente. C’è chi riesce a tenere a bada la parte peggiore della propria personalità e chi non ci riesce. È proprio ciò che vogliamo comprendere attraverso questo test. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un modo divertente per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e scegliere una delle tre opzioni, lasciandoti guidare dal tuo istinto. In questa foto ci sono tre sagome, quale preferisci? Quale sagoma ha attirato per prima la tua attenzione? Rispondi e poi consulta il profilo abbinato alla tua scelta.

I profili del test

Sagoma 1: sei una persona che ama tenere tutto sotto controllo. Il lato più malvagio della tua personalità riguarda la manipolazione. Ti piace far sentire in colpa gli altri quando vuoi ottenere qualcosa di importante. A volte non ti assumi le tue responsabilità, facendole ricadere sugli altri. Per fortuna questo lato del tuo carattere si manifesta raramente.