Scegli una poltrona e scopri il tuo posto nella vita con questo semplice test

Le scelte ci aiutano a capire molto di noi. Sono la manifestazione del nostro comportamento date dal nostro inconscio, le esperienze passate e le nostre preferenze.

Ecco che oggi ti proponiamo il test della poltrona. Con una semplice scelta potrai capire quale è il tuo posto nel mondo. Scopriamo prima le varie possibilità!

Test: dimmi quale poltrona preferisci e scopri il tuo posto nel mondo

In questo test della poltrona ti mettiamo di fronte a sei possibilità. In quale ti siederesti? La risposta rivela quale è il posto più adatto a te per il tuo futuro. Leggi poi la risposta corrispondente al numero optato.

Conosciti anche con il test della mela per sapere quanto sei insicuro, ma prima scopriamoci a fondo!

1) Guru

Tu metti sempre gli altri al primo posto. Sei una persona molto generosa e ti impegni negli eventi di volontariato. Riesci ad andare a dormire solo se hai fatto qualcosa di buono nella tua giornata.

Non sei gentile per avere qualcosa in cambio; l’altruismo fa proprio parte di te. Quando qualcuno ha un problema, ti chiama subito per avere un tuo saggio consiglio. Sai ascoltare senza giudicare e infondi tanta calma.

La tua opinione merita di essere ascoltata e seguita.

2) Critico

Sei un tipo molto intellettuale. Ti piace leggere o scrivere i tuoi pensieri, piuttosto che scollare all’infinito il tuo telefono.

Chi non ti conosce pensa che tu abbia un po’ la puzza sotto il naso ed in realtà è proprio così!

Ti piace ridere, ma solo per battute pensate. Credi che la simpatia sia un’esternazione di intelligenza, però deve essere un umorismo sottile e sorprendente.

Ami tutto ciò che è di lusso e anche i tuoi amici devono far parte di un certo rango sociale. Sei fatto così e non ti interessa del giudizio degli altri.

3) Viaggiatore

Tu ami le avventure. Sei un tipo curioso e anche molto coraggioso. Odi la routine e lo stare con le mani in mano. La staticità non fa parte di te e sei sempre pronto a nuove attività da fare.

Perché aspettare il momento giusto quando puoi farlo subito? Le forti emozioni sono la tua benzina, ma anche le novità e le proposte allettanti.

Ami viaggiare e conoscere posti nuovi e se non hai abbastanza soldi, allora inizi a viaggiare con la fantasia.

4) In affari

La determinazione è ciò che ti contraddistingue. Per te non esistono limiti insormontabili. Con la perseveranza e la concentrazione ottieni tutto ciò che vuoi.

“Mollare” non fa parte del tuo vocabolario e sei così organizzato da trovare il tempo per le tue sfide, ma anche per i tuoi cari.

Sei una persona molto schietta e sincera. Meglio una brutta verità piuttosto che una dolce bugia. Chi ti circonda prova grande stima per te, ma anche tanta invidia.

5) Psicologo

La curiosità guida la tua vita e le tue scelte. La tua voce interiore balza da una domanda all’altra e non sta mai zitta.

Per te ogni cosa deve essere analizzata a fondo per riuscire a comprendere veramente il suo succo.

Ciò che più ti attrae è la socialità. Ti piace studiare le persone che conversano, analizzare i loro movimenti fisici e facciali. Dai loro gesti riesci a comprendere persino di cosa stanno parlando.

Sai incoraggiare e far emozionare. I tuoi amici trovano in te un coach motivazionale, ma anche una spalla su cui piangere.

6) Filosofo

Ora che ti sei ben posizionato su questa poltrona puoi iniziare a tirare fuori uno dei tuoi argomenti di conversazione per perdersi in grandi discorsi e approfondimenti.

Magari delle volte affronti degli argomenti noiosi, ma tu sai come coinvolgere ed affascinare qualsiasi tipo di mente.

Sei una persona solare e hai anche un grande senso dell’umorismo. E’ questo che ti rende così accattivante.

Tendi ad attirare l’attenzione su di te, ma solo per intavolare i tuoi pensieri e creare degli spunti di conversazioni