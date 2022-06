Preferisci la mela rossa o la mela verde? La risposta al test rivela quanto sei insicuro

Le nostre scelte non sono mai date dal caso. Sono la manifestazione della personalità e rivelano lati aspetti di noi. L’inconscio guida la maggior parte delle nostre azioni e pensieri.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della mela. Ti sembrerà una scelta banale, ma la risposta di aiuterà nel capire quanto sei insicuro.

Scopriamo come!

Test della mela: rossa o verde? La risposta svela quanto sei insicuro

In questo test della mela ti trovi di fronte a due possibilità: scegli la rossa o la verde? Mi raccomando, devi seguire il tuo istinto. Leggi poi la risposta al numero optato. Solo così potrai scoprire quanto sei insicuro.

Divertiti anche con il test dell’albero per scoprire quale emozioni ti predomina, ma prima scopriamoci assieme!

1) Rossa

Sei una persona perseverante che non si ferma di fronte alle prime difficoltà. Hai ovviamente delle paure e delle insicurezze, ma se hai un obbiettivo in mente vai dritto come un treno.

Vuoi vincere e competere contro tutti e non dubiti mai delle tue capacità.

Il tuo grande pregio è che sei molto meticoloso. Non lasci nulla al caso; analizzi e studi tutti i minimi dettagli prima di iniziare a fare qualcosa. Non vuoi farti cogliere impreparato di fronte a degli intoppi.

Sei anche una persona molto riservata. Non ami sbandierare a tutti chi ti piace o quali sono i rapporti con la tua famiglia. La tua vita privata è per l’appunto privata.

I tuoi cari sono le uniche persone che possono dire di conoscerti fino in fondo.

2) Verde

Sei una persona molto insicura. Hai tutte le carte in regola per spaccare e una mente veramente unica. Peccato, però, che tu non te ne renda conto o non voglia crederci.

La tua insicurezza ti mangia da dentro e riesce a tenere nascosta ogni tua potenzialità. Hai paura ad esporti e a dire il tuo pensiero. Per questo ti adatti a ciò che vuole la gente intorno a te.

I tuoi punti saldi sono i tuoi familiari. Corri da loro per avere un parere su qualsiasi tipo di cosa. Devi imparare a conoscerti a fondo e a buttarti. Cerca di vivere la vita in modo più leggero e cogli l’attimo!