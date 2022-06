Povero Barù! Che smacco dopo l’annuncio di Jessica: umiliato così!

Barù, dopo l’annuncio di Jessica Selassié in cui rivelava il fidanzamento di lui con un’altra donna dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, è stato travolto dal gossip e non è mancata l’umiliazione sui social.

Barù si è trovato ancora una volta al centro della cronaca rosa dopo la fine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip dove si è fatto notare, tra una dinamica e l’altra, grazie anche al suo rapporto con Jessica Selassié.

Lei, infatti, non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronti mentre lui ha ammesso di provare soltanto un’amicizia. In molti speravano che dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini, i due potessero avere modo di poter approfondire il loro rapporto lontano dalle telecamere ma il lieto fine non è mai stato servito.

Ora, dopo l’annuncio della Princess sul nipote di Costantino della Gherardesca, è arrivata l’ennesima batosta in quanto Alex Belli ha lanciato una frecciata a Barù non mandandole di certo a dire!

Alex Belli non perdona: frecciata a Barù dopo l’annuncio di Jessica Selassié

Alex Belli, come molti utenti della rete, ha letto l’annuncio di Jessica Selassié e non è rimasto indifferente da quanto rivelato ed ha subito deciso di dire la sua attraverso i canali social di cui dispone.

“Ma dai, storie di stato fatto! Ma la verità chiede sempre il conto“ ha scritto l’ex stella di Centovetrine, ma attenzione perché le sue frecciate non si sono di certo risparmiate in quanto qualche ora dopo, attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di pubblicare alcuni video che lo vedono aver organizzato una grigliata in casa sua e tra gli ospiti sono spuntati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Alex ha servito loro delle salsicce ed ha subito aggiunto la scritta: “storie di salsicce” prendendo in giro il suo ex compagno di viaggio, con cui si è ironizzato durante il Grande Fratello Vip nella sua abilità di saper preparare questo tipo di carne.

Alex Belli ha preso in giro Barù dopo l’annuncio di Jessica Selassié, confermando ancora una volta i suoi sospetti iniziali in quanto era convinto che avesse sfruttato il suo rapporto con la Princess soltanto per proseguire nel gioco ma almeno per il momento lui ha preferito non replicare di fronte al gossip.