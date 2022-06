Addio ad un’altra coppia del Grande Fratello Vip: l’annuncio di lei scuote il web

Il Grande Fratello Vip ha dovuto dire addio ad una delle coppie di quest’ultima edizione. L’annuncio di lei ha lasciato senza parole i fan, chiudendo per loro ogni minima speranza che possa esserci qualcosa in futuro.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è passata alla storia per essere la più lunga mai trasmessa su canale 5 e in tutto il mondo, durata ben sei mesi. Durante il corso della permanenza dei vipponi nella casa più spiata d’Italia, si sono formate tantissime coppie. Alcune durano ancora, mentre altre dopo la fine del programma non sono riuscite a trovare il loro lieto fine.

Una coppia, infatti, ha da poco annunciato di non essere riuscita a proseguire il loro cammino come avrebbero voluto, mettendo un punto definitivo al loro rapporto. L’annuncio di Jessica Selassié, arrivato nelle scorse ore sul suo profilo Twitter, ha spento ogni speranza nei fan, convinti che il suo rapporto con Barù dopo il Grande Fratello Vip potesse evolversi in qualcosa di più, ma così non è stato. Ecco per quale motivo.

Jessica Selassié dopo il Grande Fratello Vip: l’annuncio su Barù non lascia dubbi

Jessica Selassié ha annunciato sul suo profilo Twitter che tra lei e Barù non rimarrà altro che un’amicizia, nonostante da parte sua ci sia stata la volontà di trasformarlo in qualcosa di più ma da parte di lui non c’è stato lo stesso desiderio. Tant’è che la Princess ha rivelato che si è fidanzato dopo il GF Vip e che del loro rapporto rimarrà soltanto un’amicizia.

Barù si è fidanzato dopo il GF Vip e secondo molti la ragazza in questione potrebbe essere quella con cui è stato paparazzato qualche giorno fa e che aveva fatto nascere un certo sospetto nei fedeli sostenitori della coppia che in fondo coppia non è mai stata anche se si erano promessi anche al di fuori della casa più spiata d’Italia forse si sarebbero dati una possibilità ma evidentemente le cose non sono andate come la Princess sperava.

Jessica Selassié ha annunciato il fidanzamento di Barù con un’altra ragazza e gli augura di aver finalmente trovato quello di cui era alla ricerca, chiedendo ai fan di supportarli in quanto buoni amici e non come possibili amanti.