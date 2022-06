Addio Jessica Selassiè! Barù beccato con lei, foto!

Per Jessica Selassié è arrivato il momento di dire addio a Barù per sempre? Lui è stato beccato con lei in una nuova foto che sta facendo il giro della rete.

Jessica Selassié durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha vista incoronare come vincitrice della sesta edizione, condotta da Alfonso Signorini per il terzo anno consecutivo, non ha mai nascosto di avere un certo interesse nei confronti di Barù.

Questo interesse, durante il corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia, non si è mai evoluto in qualcosa di più di una semplice amicizia. A mettere un freno al tutto è stato il nipote di Costantino della Gherardesca, ma molti speravano che una volta terminata la loro assidua presenza sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 potesse nascere qualcosa.

Purtroppo però nelle scorse ore sembrerebbe esserci stata l’ennesima doccia fredda per Jessica Selassié perché il “suo” Barù è stato beccato con un’altra.

Barù beccato con Lei: per Jessica Selassié non ci sono più speranze!

Nelle scorse ore è stata pubblicata una nuova foto di Barù in dolce compagnia di un’altra ragazza che non è Jessica Selssié, che nelle scorse ore ha dato vita ad un acceso scontro su Twitter. A riportare il tutto è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha scelto di condividere l’indiscrezione con gli utenti della rete.

“Mi hanno girato questa foto” ha esordito Deianira Marzano, l’esperta di gossip che ha ricevuto questa segnalazione sui suoi canali social, mostrando la foto in questione che trovate in fondo a questo articolo. “Lei non so chi sia“ ha subito aggiunto, rivelando di non conoscere l’identità della ragazza in questione. “Lui però è Barù” ha poi concluso, confermando che l’ex gieffino di Alfonso Signorini si trovava in dolce compagnia.

Poco dopo però il mistero è stato risolto: Barù è stato beccato con Ludovica Perissinotto.

La ragazza era presente anche al suo compleanno, ma è bene precisare che potrebbe essere anche una sua amica di vecchia data e non una nuova fiamma, ma gli utenti del web sono convinti che il nipote di Costantino della Gherardesca non abbia alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con La Princess altrimenti dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip si sarebbero sicuramente rivisti e frequentati.