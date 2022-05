Jessica Selassiè, scontro su Twitter: il commento su Barù scatena il caos

Jessica Selassié ha dato vita ad uno scontro epico su Twitter. Il commento lasciato sul suo ex compagno di viaggio al Grande Fratello Vip Barù, ha scatenato il caos.

Jessica Selassié si sta godendo l’affetto del pubblico che ha scelto di premiarla come vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, che è entrata nella storia del reality show di canale 5 per essere l’edizione più lunga di sempre. Anche se purtroppo, come è inevitabile, non mancano i commenti degli haters.

La Princess però non ha alcuna intenzione di starsene lì buona a guardare, ma di rispondere a tono e di mettere a tacere tutti coloro che la criticano in maniera immotivata soltanto il per gusto di farlo. Per questo motivo nelle scorse ore su Twitter è scoppiato il caos dopo che un utente ha lasciato un commento al vetriolo nei suoi confronti e in quelli di Barù, di cui Jessica non ha mai nascosto di avere un interesse nei suoi confronti.

Jessica Selassié infiamma il web: il commento su Barù non passa inosservato

Il tutto è iniziato quando un utente della rete ha scritto su Twitter che Barù dopo il GF Vip avrebbe trascorso una piacevole serata in compagnia dei suoi fedeli sostenitori. Fin qui non c’è nulla di male, peccato che secondo questo utente tra le conversazioni avute in quel momento si sarebbero impegnate nel deridere Jessica Selassié, che di recente è al settimo cielo perché sua sorella Lulù ha ritrovato il sorriso.

Il commento non è di certo sfuggito alla Princess che ha deciso di rispondere a tono, creando il caos su Twitter: “E tu come lo sai?” ha chiesto in maniera ironica Jessica per poi proseguire con il suo messaggio. “Ah, sì. Aspetta!” ha poi proseguito per sganciare la bomba. “Sei la ragazza con cui si frequenta!” ha poi concluso mandando in tilt gli utenti della rete che hanno apprezzato il suo botta e risposta senza freni sui social.

Jessica Selassié dopo il GF Vip ha iniziato un vero e proprio percorso e non ha più intenzione di starsene “zitta e buona” come direbbero i Maneskin.