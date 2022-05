Sei Sorelle anticipazioni: scoperta choc per Adela, inizio col botto!

Trame Sei sorelle: anticipazioni sulla scoperta di Adela riguardante don Fernando. Non sarà soltanto la morte improvvisa del padre

E’ andato alla grande il debutto di Sei Sorelle, la nuova fiction di Rai 1. La nuova serie tv è partita con ottimi risultati in termini di ascolti. Si tratta di una “soap” spagnola, che intreccia le storie e le vicende di sei sorelle. Le ragazze, ognuna con il proprio carattere e la sua personalità, dovranno fare i conti con le difficoltà della vita. La morte di Don Fernando metterà le sei sorelle di fronte a molti problemi economici. Infatti, Don Fernando perderà la vita proprio il giorno della festa di fidanzamento della figlia Bianca con il banchiere Rodolfo Loygorri.

Silva Senior lascerà subito la festa assieme a Celia. Un’altra delle sue eredi raggiungerà il suo ufficio nella fabbrica tessile e scoprirà che in esso è stato appena compiuto un furto. Quando arriverà nell’ufficio e vedrà la scena sarà colto da un improvviso malore e cadrà dal balcone. Un impatto che gli sarà fatale. Adela, la figlia maggiore, farà di tutto per convincere Celia e le altre quattro sorelle (Francisca, Blanca, Diana ed Elisa) a non dire a nessuno della morte del padre.

Sei sorelle, la terribile scoperta dopo la morte di Fernando

La decisione sarà presa per poter gestire l’azienda di famiglia, che altrimenti passerebbe nelle mani del loro odiato zio Ricardo. Lo sfondo della trama restano le regole maschiliste, che all’epoca impedivano alle donne di entrare nelle eredità lasciate dai padri. La scelta, quindi, sarà di dire a tutti che loro padre Fernando è partito per un lungo viaggio. Da quel giorno si daranno da fare per stringere accordi commerciali per la fabbrica tessile.

Saranno poi costrette ad assumere Salvador Montaner, un personaggio controverso, che assumerà la carica di direttore. Intanto, gli operai della fabbrica sono pronti a scioperare, perché non ricevono lo stipendio da tempo. Si tratterà di una vera e propria rivolta, con Adela che si adopererà per fare delle verifiche. Capirà che suo padre Fernando si era messo nei guai, accumulando molti debiti e portando la fabbrica sull’orlo della bancarotta.