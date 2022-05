Sei sorelle anticipazioni: il ritorno in Italia di Tristan

La soap in arrivo è già al centro della scena: Sei sorelle su Rai 1! Trama, news e personaggi con storie appassionanti. Scorri se vuoi rimanere aggiornato e saperne qualcosa di più.

I pomeriggi di Rai 1 terranno in ottima compagnia il pubblico a casa, perché Sei Sorelle è la nuova serie che terrà con il fiato sospeso i fedelissimi fan delle telenovela spagnole. Anche questa, proprio come altre già note, sembra essere un vero gioiello, soprattutto perché oltre alle dinamiche intrecciate, ci sono delle situazioni che faranno molto piacere ai fan. Ecco di cosa si tratta.

Innanzitutto, è bene dire quando andrà in onda. A partire dal 30 maggio, fino al 3 giugno, su Rai 1 nella fascia pomeridiana a partire dalle 15.55. La trama gira attorno le sorelle Silva, facenti parte di una famiglia raffinata e d’altri tempi. Le sorelle, appunto le Sei sorelle, sono bellissime e a modo, ma presto il loro modo di vivere verrà stravolto.

Proteggere lo status quo oppure dar valore ai sentimenti? Ci sono delle scelte nella vita che a volte pongono in grande difficoltà, e di certo loro ci faranno appassionare. Ma non finisce qui, perché c’è qualcosa di inedito da sapere prima di vedere la soap.

Sei Sorelle: la news che nessuno si aspettava!

Senza dubbio le telenovela spagnole sono molto amate dal bel Paese. Ciò dipende dal fatto che già in passato queste erano molto seguite, quindi anche per aspetti culturali, finiscono per essere sempre amate dal pubblico. Specialmente perché quando si tratta di sentimenti e di storie d’amore, i fan vanno in visibilio. Anche Una Vita è molto seguito, anche perché pure qui dei vecchi volti tornano allo scoperto, ex attrice di serie per teenagers è nella soap spagnola, ciò ha finito per appassionare un pubblico più vasto. Ma che c’entra Tristan?

Solo i più attenti ed appassionati possono comprendere. A qualcuno viene a conoscere il nome Alex Gadea? Ebbene sì, il bel attore torna in tv, è colui che interpreta Tristan, personaggio di un’altra serie! Di recente, ha anche confessato il perché abbia abbandonato la vecchia soap, diciamo che è stato per perdita di interesse nella storia.

Appunto, questo è il nome di un protagonista dell’altra serie di successo targata Made in Spain, cioè il Segreto, soap “apri-fila2 della notorietà di tutte le altre che sono venute dopo! Qui interpreta Cristóbal Loygorri del Amo, della nota famiglia che ha un ruolo importante nell’evoluzione della trama.

Come se non bastasse, c’è un’altra serie in arrivo dal nome Un altro Domani, la cui trama è molto interessante, poiché mescola presente e passato in un mix avvincente di emozioni. Che dire? La programmazione televisiva ha delle grandi sorprese, non perdetevele!