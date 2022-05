Dopo Matrimonio a prima vista e il divorzio, si consola così!

Chiusa la sua esperienza a Matrimonio a prima vista, ha provato a proseguire la relazione con la moglie, ma le cose non sono andate bene

Matrimonio a prima vista è una trasmissione di grande successo. Anche se il fulcro del programma non sempre riesce a mettere fuoco lo scopo principale del dating show. Le coppie “costruite” dal team di esperti si sposano al buio, il giorno stesso in cui si vedono per la prima volta. Questo assortimento così artificiale non funziona quasi mai. Quasi sempre gli sposi divorziano entro la fine del programma (cinque settimane di tempo per la prova) o magari subito dopo essere usciti e aver provato la “vita vera”.

Nell’ultima edizione della versione italiana, solo una coppia (su tre) era riuscita a sopravvivere all’esperimento. Si tratta di quella formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati. Hanno dovuto fare i conti con la dura realtà una volta usciti dal programma. Eppure ci avevano provato, uscendo insieme dopo l’ultima puntata, con la volontà di proseguire il loro matrimonio e provarci fino in fondo. Tuttavia, già durante l’esperimento c’erano dei segnali poco positivi.

Matrimonio a prima vista, la nuova vita di Antonio dopo il divorzio è emblematica

Eppure i due hanno provato a tirare avanti cercando di minimizzare i problemi. Una volta usciti fuori, però, non ci sono riusciti. Il risultato è facilmente immaginabile: i due hanno finito con il separarsi, procedendo con il divorzio e ripiegando sul classico “piano B”, ossia il rapporto di amicizia. “Ci siamo resi conto che noi funzionavamo meglio come amici che come coppia – ha spiegato lo stesso Antonio in un’intervista a Vanity Fair – quella fede al dito era causa di litigi. Ci siamo resi conto che una volta tolta le cose sono andate meglio. Ho scoperto una Giorgia diversa: più piacevole e serena”.

E che Antonio abbia messo da parte il suo matrimonio è decisamente chiaro. Ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare in discoteca con due amici. “I tre dell’Ave Maria”, scrive: citando il famoso film. Insomma, una chiara prova di come sia ufficialmente cominciata la sua vita da single…