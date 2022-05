Questo test potrebbe farti avere cento euro in più in tasca

Sei una persona razionale? Questo è il momento di dimostrarlo. Risolvi il test e intasca cento euro. Vediamo cosa sai fare

Riuscire ad effettuare un ragionamento logico non è sempre facile. Farlo in meno di sessanta secondi potrebbe sembrare addirittura un’impresa. Il test al quale stai per sottoporti ha mandato in crisi moltissime persone. Soltanto il 20% del campione ha risolto l’indovinello in meno di un minuto. Pensi di potercela fare? Dipende tutto da te, vediamo cosa sei in grado di fare.

Dovrai leggere un testo, immagazzinare nella tua memoria tutti i dettagli e poi provare a dare la risposta esatta in meno di un minuto. Prova a cronometrare quanto tempo impiegherai per risolvere l’indovinello, soltanto in questo modo il test sarà valido. Ragiona con calma e prova a non farti distrarre: hai soltanto un minuto ed il tempo sta per iniziare a scorrere.

Ecco l’indovinello che dovrai risolvere: Carlo e Gianni hanno dei soldi in tasca. I due amici sono in possesso della stessa somma. Quanti soldi dovrà dare Carlo a Gianni affinché quest’ultimo abbia cento euro in più rispetto al suo amico? Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Hai risolto l’indovinello? Se la risposta dovesse essere positiva, vuol dire che hai sicuramente separato i dettagli veramente utili da quelli inseriti nel testo soltanto per ingannarti. In questo caso, è necessario farti i complimenti perché non era per niente facile rispondere entro sessanta secondi a questo indovinello. Vuol dire che sei la persona perfetta per risolvere altri test simili.

Se, al contrario, non hai dato la risposta e sta iniziando ad uscire il fumo dalle orecchie, non preoccuparti. Non vuol dire che tu non capace di risolvere un test del genere, probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento. Questi test non hanno alcuna validità scientifica ma possono rappresentare un passatempo divertente per tenere attiva la mente.

Ecco la soluzione del test: la risposta esatta è 50 euro. Molti hanno sbagliato perché, lasciandosi guidare dall’istinto, hanno pensato che la soluzione fosse 100, ma non è così. Se i due amici avessero 200 euro ciascuno in tasca, Gianni intascherebbe 50 euro, arrivando a 250, mentre Carlo scenderebbe a 150 euro. A questo punto, i due avrebbero esattamente 100 euro di differenza.