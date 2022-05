Paola Di Benedetto, dopo Federico Rossi fidanzata con un altro cantante? Web esplode

By

La conduttrice radiofonica ha ritrovato l’amore con un personaggio del mondo della musica? L’indiscrezione delle ultime ore è suggestiva

Paola Di Benedetto è single oppure no? La situazione amorosa della meravigliosa showgirl colpisce l’attenzione del popolo del web. Il motivo è presto detto, perché lei e il mondo della musica hanno molte cose in comune. L’ultima indiscrezione di gossip arriva da Amedeo Venza e la sua notizia lanciata su Instagram. L’esperto di gossip riporta di aver ricevuto un messaggio attendibile di qualcuno che ha visto la Di Benedetto baciarsi con un famoso cantante. Si tratta di Rkomi, reduce dall’esperienza a Sanremo. Tuttavia non ci sono foto che confermano questa notizia.

Eppure i due sarebbero stati visti insieme a un evento di Just Cavalli. Lei ha vinto il Grande Fratello Vip, e dopo alcune storie travagliate ha ritrovato l’amore (ma meglio usare il condizionale) con il cantante. I fan di Paola sanno della sua relazione con Federico Rossi, che poi è finita. Tutti erano in attesa di una svolta sentimentale, che poi non è arrivata. Ora, invece, sembra che stiano finalmente arrivando delle novità. Rkomi, che è candidato a essere uno dei nuovi giudici di X Factor, avrebbe conquistato il cuore della bellissima Paola.

Paola Di Benedetto, le ultime voci di gossip che la riguardano

Sarà davvero così? Per avere la prova certa servirà almeno qualche foto, e su questo non ci sono dubbi. “Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv – si legge su Instagram – tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”. Sarebbe questo il messaggio che Venza ha ricevuto da un utente che lui stesso definisce molto affidabile. Del resto, Paola Di Benedetto è stata molto spesso protagonista di tante voci di gossip.

Molte ipotesi e testimonianze sulla sua vita sentimentale. Non solo Federico Rossi: per lei è stato chiacchierato anche un flirt con il presentatore di X Factor, Ludovico Tersigni. Va detto anche che la stessa Di Benedetto più volte si è preoccupata di smentire queste voci e prendere le distanze. In particolare, ci tenne a negare proprio queste voci che la volevano accanto al conduttore di X Factor.