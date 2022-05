Doppio lutto nel cinema e nella musica: mondo sotto choc

Un doppio lutto ha colpito il mondo del cinema e della musica, facendo restare il mondo intero senza parole: due grandi artisti ci hanno detto addio durante il corso di queste ore.

In questo momento il mondo intero sta attraversando un momento difficile in quanto da un momento all’altro si è trovato costretto a dire addio a due dei più grandi artisti su cui il mondo dello spettacolo poteva fare affidamento.

Se il 2020 è stato l’anno peggiore, tra pandemia e la scomparsa di numerosi artisti, quest’anno non sembra essere da meno e come un fulmine a ciel sereno è stato annunciato un doppio lutto nel mondo del cinema e della musica.

Le due tristi notizie arrivano direttamente dagli Stati Uniti d’America e nel giro di qualche ora si sono diffuse in tutto il mondo dove si è calato un velo di tristezza e si è creato un vuoto nel cuore del pubblico che sarà molto difficile da colmare perché un pezzo della storia contemporanea se n’è andato con loro due, che sono tra i più grandi artisti che il mondo abbia mai potuto vedere.

Mondo del cinema e della musica senza parole: il doppio lutto spezza il cuore dei fan

Il pubblico aveva da poco detto addio al figlio del calciatore che ora si è ritrovato a fare i conti con un doppio lutto che tocca sia il mondo del cinema che quello della musica.

A dirci addio purtroppo sono stati prima l’attore Ray Liotta. L’artista aveva trovato il successo in tutto il mondo in quanto fu scelto da Martin Scorsese per recitare all’interno della iconica pellicola Quei bravi ragazzi. Nessun malore lo avrebbe, almeno così sembrerebbe dai media americani, averlo strappato via. Il tutto sarebbe successo nel sonno mentre si trovava a girare le scene del suo nuovo film, Dangerous Waters nella Repubblica Domenicana. A breve sarebbero dovuto convolare a nozze con Jacy Nittolo.

Il mondo della musica, invece, ha dovuto fare i conti con Andy Fletcher dei Depeche Mode. La notizia è stata pubblicata in rete dalla pagina social ufficiale della band che ha dichiarato la scomparsa del tastierista a soli 60 anni. Tutti i membri della band hanno mostrato il proprio sostegno alla famiglia del loro compagno di viaggio, chiedendo ai fan di rispettare la loro privacy e dolore.