Sai perché la Regina Elisabetta festeggia due volte il compleanno?

Royal Family: la Regina Elisabetta festeggia due volte il compleanno. Lo sapevi? Non potrai mai credere quale sia il vero motivo

La Regina Elisabetta è sicuramente il personaggio più celebre della Royal Family in questo momento. Sono in corso le celebrazioni per il Giubileo di Platino e persone da tutto il mondo stanno raggiungendo il Regno Unito per onorarla. L’anziana sovrana festeggia i settant’anni sul trono di Inghilterra, un traguardo invidiabile! Sua Maestà ha sempre fatto discutere a causa del suo carattere.

Sulla sua reputazione circolano da anni diversi aneddoti, uno di questi riguarda il suo compleanno. Sapevi che Elisabetta II festeggia il suo compleanno due volte? Non si tratta di un personaggio legato ai suoi titoli nobiliari, il motivo è un altro ed è molto curioso. La 96 enne monarca è nata il 21 aprile 1926 ma non festeggia soltanto in primavera, c’è anche un’altra data. Ecco i dettagli di questa curiosa vicenda.

I due compleanni della Regina Elisabetta

Avere due feste di compleanno nello stesso anno è probabilmente il sogno di tutti i bambini. Due feste, due regali, divertimento raddoppiato. Purtroppo soltanto una bambina ha avuto questo privilegio nella sua vita ed è nata nel lontano aprile del 1926. Si tratta della Regina Elisabetta, la quale festeggia il suo compleanno due volte nello stesso anno. E il motivo sembra anche molto sensato.

Questa tradizione è stata introdotta da Edoardo VII, nato il 9 novembre 1841. Poiché a Londra raramente c’è bel tempo a novembre, il re decise di raddoppiare i festeggiamenti stabilendo una data anche a giugno, quando il tempo dovrebbe essere più clemente. Da quel momento, tutti i sovrani hanno rispettato questa tradizione, compresa Elisabetta II, alle prese con altre celebrazioni in questo periodo.

La monarca festeggia il compleanno originale e quello istituzionale, di solito aperto dal corteo del Trooping of the Colour. La data del compleanno istituzionale è prevista ogni anno tra maggio e giugno, la regina sfila in carrozza per le strade della capitale inglese, salutando i suoi sudditi festanti. Durante il percorso, vengono sparati 41 colpi di cannone in suo onore. Si tratta di un evento molto atteso in Gran Bretagna, sia dal popolo che dalla Royal Family.