Test: riesci a risolvere l’indovinello del gatto e del topo?

Sei bravo con gli indovinelli? Il test di oggi metterà a dura prova la tua capacità di completare un ragionamento in pochissimi secondi

Questo test ti permetterà di comprendere le tue reali capacità di risolvere un indovinello in pochi secondi. Sarai messo sotto pressione e questo ti consentirà di sfruttare questo allenamento anche nella vita di tutti i giorni. Questi test, infatti, rappresentano un ottimo modo per tenere in attività il tuo cervello, senza fare nessuno sforzo fisico. Dovrai soltanto ritagliare qualche minuto alla tua giornata di lavoro.

Un indovinello può essere anche un divertente passatempo, soprattutto se oggi è una di quelle pesanti e interminabili giornate in ufficio. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Non dovrai fare altro che leggere il testo dell’indovinello e fornire una risposta entro sessanta secondi.

Ecco l’indovinello: un gatto e mezzo mangiano un topo e mezzo in un minuto e mezzo. Quale sarà il numero di gatti necessari per mangiare 60 topi in 30 minuti? Ragiona con calma e poi rispondi. Trovi la soluzione qui sotto.

Test: la soluzione dell’indovinello dei gatti e dei topi

Per risolvere un test del genere è necessario distinguere i dettagli utili da quelli inutili, inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se hai eseguito al meglio questo esercizio, avrai sicuramente indovinato. In questo caso, è obbligatorio farti i complimenti perché questo indovinello ha messo in difficoltà moltissime persone.

Se, al contrario, hai trovato qualche difficoltà, non buttarti giù con il morale. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di fare maggiore pratica con altri test simili. Vedrai che in futuro riuscirai anche tu a rispondere correttamente in meno di un minuto. Sessanta secondi sembrano pochi ma in realtà sono sufficienti per risolvere un test come questo.

Ecco la soluzione: i gatti sono tre. Poiché la tempistica resta la stessa, un gatto mangia un topo in un minuto e mezzo. Questo significa che mangerà venti topo in trenta minuti. L’operazione da fare è la seguente: 30 : 1.5 = 20. Di conseguenza, per mangiare sessanta topi sarà necessaria la presenza di tre gatti, perché 60 : 20 = 3.