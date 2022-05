Trova l’intruso: questo rompicapo è da perdere la testa!

I rompicapo visivi sono i più difficili, perché nascondono i dettagli in maniera strategica. C’è un intruso: tra i colori, il piumaggio e i becchi, sei in grado di riconoscerlo?

L’intruso della sfida di oggi sembra quasi inesistente, ma fidati c’è e si vede! Con questa affermazione ti ho detto troppo, infatti ti invito a cogliere gli indizi che seminerò nel corso della consegna. L’obiettivo è quello di trovare un elemento che non c’entra con la figura qui condivisa, ma che è facilmente individuabile. La vista non è il solo strumento da sfruttare, bisogna essere abili e furbi.

Lo scenario qui rappresentato è quello di pappagalli esotici dal piumaggio interessante, sono tutti di colori brillanti! Inoltre, la vegetazione finisce per rendere ancora più rigogliosa l’ambientazione. E’ qui che devi metterti in gioco, tra un dettaglio e l’altro devi essere un bravo scrutatore.

I dettagli possono fare la differenza, specialmente quando si ha a che fare con un intruso dai caratteri totalmente differenti rispetto a quelli degli altri. La risoluzione la potrai trovare scorrendo l’articolo, vedrai che sorpresa.

Anche perché questo essere vivente, ti ho dato un altro consiglio, ha un tratto in comune con gli altri soggetti rappresentati.

Ecco dove si trova l’intruso, si è ben nascosto!

I rompicapo sono davvero divertenti, specialmente se rispettano i tuoi gusti. Nel nostro sito ne troverai di tante tipologie, tutti differenti. Se ti piace la logica, ti propongo un enigma logico che è contraddistinto dalla fantasia, un elemento che di certo non può passare inosservato nella sua risoluzione. Del resto, con il potere dell’immaginazione si può tutto, qui cosa sei riuscito a fare? L’intruso lo vedi?

Chi l’avrebbe mai detto che in mezzo a tutti questi uccellacci, ci sarebbe stata una candida farfalla appollaiata di uno di loro? Ecco l’intruso, è una farfalla rosa e viola! Come avresti potuto trovarla senza perdere tempo?

Lo zoom è il migliore amico nei rompicapo visivi. Questo è un mezzo pratico e rapido che permette di vedere nel dettaglio elementi nascosti, in questo caso la risoluzione dell’enigma che ti ho sottoposto.

Se ti piace la tipologia, ti consiglio il rompicapo visivo da fare in soli trenta secondi, è davvero divertente, non perderlo. Come non puoi assolutamente lasciarti scappare gli altri enigmi presenti nel nostro sito. Restiamo aggiornati, e ci vediamo alla prossima sfida.