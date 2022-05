Don Matteo 13 anticipazioni: missione segreta per Nardi e Cecchini

Queste le anticipazioni e la trama della nona e penultima puntata della fiction Don Matteo 13, in onda martedì 24 maggio in prima serata su Rai 1

Questa attesa e intensissima stagione di Don Matteo sta quasi per volgere al termine: Questa sera, martedì 24 maggio, andrà in onda la penultima puntata della fiction (la nona). Il titolo di questo episodio sarà “Il coraggio di credere”. Vediamo cosa succederà in questo penultimo appuntamento, dalle anticipazioni che sono venute fuori. La piccola Ines dovrà stare alcuni giorni a casa di Anna per un’emergenza improvvisa.

Questa sarà una buona occasione per Anna: provare le sue “capacità” di madre con la piccola. Intanto Ines sarà coinvolta dal maresciallo Cecchini in una sorta di missione segreta, molto divertente. Anna non ne saprà nulla, e Cecchini diventerà temporaneamente allenatore di una squadra di calcetto per bambini. Intanto Greta è sempre più preoccupata, e non sta affatto bene. A questo punto Federico proverà ad aiutarla e a fare qualcosa con urgenza, ma non sarà facile. Il problema è che Greta è malata e ci sarà poco da fare perché la situazione è piuttosto seria. Intanto Don Massimo prosegue il suo ambientamento nella nuova realtà, mentre la fiction di Rai 1 si prepara all’ultimo appuntamento stagionale, che andrà in onda giovedì 26 maggio, ancora una volta su Rai 1.

Don Matteo 13, le anticipazioni della penultima puntata

Si chiude una stagione importante, con il grande cambio della guardia. Nella quinta puntata si è registrato l’addio di Terence Hill, che ha lasciato la serie tv per potersi dedicare alla famiglia e godersi la pensione. Al suo posto è arrivato Raoul Bova, che interpreta il nuovo protagonista, Don Massimo. Personaggio che ricalca l’originale Don Matteo, ma in una chiave più giovanile. Una continuità che dovrebbe lasciare inalterata l’impronta della fiction, anche a partire dal nome.

Infatti, anche nella prossima stagione (non ancora ufficialmente annunciata) la serie dovrebbe mantenere il nome originale. Un segno di continuità doveroso: anche se il vero Don Matteo non c’è più, la fiction (che segna ancora ascolti pazzeschi) è pronta a rilanciarsi. Ecco perché la 14esima stagione sarà un banco di prova importante: la prima in cui Terence Hill non apparirà.