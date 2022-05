Nuova fidanzata per Manuel Bortuzzo dopo Lulù? Spunta la verità

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata dopo la fine della storia con Lulù Selassié? La verità è finalmente venuta a galla. Ecco che cos’è successo dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo dopo la fine dell’esperienza al GF Vip si è trovato al centro della cronaca rosa per aver annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié. La Princess aveva rivelato di aver scoperto della fine della loro relazione attraverso l’annuncio di lui e subito dopo è stato avvistato più volte in dolce compagnia. Tant’è che in molti hanno iniziato a sospettare che avesse fin da subito preso in giro Lulù, considerando questo cambio repentino.

A sostenere queste voci ci ha pensato anche l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha pubblicato alcuni scatti dello sportivo in compagnia di una ragazza, Giulia Ramatelli, affermando che potrebbe trattarsi della nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. Subito dopo la pubblicazione di tale annuncio, lei ha ha voluto rompere il silenzio sui social rivelando come stanno realmente le cose.

Manuel Bortuzzo fidanzato? Lei rompe il silenzio e svela tutto

Giulia Ramatelli, dopo essersi ritrovata in maniera inconsapevole a far parte del mondo della cronaca rosa, ha scelto di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram rivelando come stanno realmente le cose tra lei e Manuel Bortuzzo, che sembrerebbe aver avuto un nuovo botta e risposta con Lulù Selassiè.

“Sapete che cos’è l’amicizia?” ha esordito la giovane sul suo profilo Instagram, incorporando una serie di scatti che la immortalano al fianco del nuotatore. “Io e Manuel siamo amici da tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua” ha subito spiegato, rivelando di essere una sua collega. “Niente di più” ha subito aggiunto. “Vivere sereni“ ha poi concluso, mettendo subito a tacere il gossip che l’ha vista protagonista durante il corso di questi giorni.

Manuel Bortuzzo non ha una nuova fidanzata dopo Lulù Selassié. Lo sportivo, infatti, sembrerebbe essere più concentrato che mai sulla sua carriera e dopo aver chiuso il capitolo con la Princess la sua attenzione va tutta a questa sfera della sua vita, nonostante i fan sognino un ritorno di fiamma tra i due beniamini della tv.