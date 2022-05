Test: dimmi come dormi e ti dirò che tipo di persona sei

In quale posizione dormi solitamente? Rispondi al test e scopri la tua personalità

Devi sapere che tutte le nostre scelte, azioni e gusti sono mossi dal nostro subconscio. Esperienze passata e fattori genetici descrivono noi stessi e quello che siamo. Niente è casuale e tutto quello che facciamo avviene per una specifica ragione.

E’ per questo che attraverso le nostre azioni possiamo comprendere come è fatto il nostro vero Io, la nostra personalità.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test su come dormi. Ti basterà riferirci in quale posizione preferisci prendere sonno per scoprire chi sei realmente.

Scopriamo come!

Test sul come dormi: dimmi come prendi sonno e scopri chi sei

In questo test sul come dormi ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Rifletti e pensa al momento in cui ti sdrai per prendere sonno, poi scegli l’opzione che si avvicina di più alla tua azione. Leggi dopo la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Ma iniziamo a conoscerci a fondo

1) Uno

In questa posizione ci dorme solo il 7% della popolazione. Il fatto che tu dorma dando la schiena ad una parte del letto è un fattore molto rilevante.

Ci rivela che sei una persona passionale e anche molto determinata. Segui il tuo istinto e hai anche un modo di fare talvolta un po’ impertinente.

Delle volte dovresti tenere la lingua a freno, perché risulti fin troppo sfacciato. Sarà che dormi sempre molto teso sui nervi del collo e non riesci a mantenere la calma?

2) Due

Questa è la posizione più utilizzata per dormire. La sensazione riporta a quando eri nella pancia della mamma, in quella situazione di protezione e molto accogliente. Come non lasciarsi andare solo al pensiero?

Sei una persona sensibile e ti piacciono tanto le coccole. Nella tua vita sei alla ricerca di sicurezze e basi ben fondate per il tuo futuro.

Sai come ingannare: di primo acchito ti mostri serio e anche distaccato, ma nemmeno così nel profondo sei un gran tenerone.

3) Tre

Questa posizione per dormire viene usata dall’8% della popolazione. Ciò ci rivela che sei una persona introversa e molto riservata. Hai anche una mente e uno stile di vite molto organizzato e preciso.

Sei assolutamente leale e ti fidi finché non ci batti la testa. Arrivato poi a quel punto, però, possono pure salutarti, perché non ridarai mai più la tua fiducia.

Ovviamente vuoi che le persone siano vere come te.

Non ti piacciono quelli che ostentano o vanno contro le regole. Pensi che cerchino solo l’attenzione senza però affrontare i veri problemi che hanno dentro di loro.

4) Quattro

Questa è la posizione meno usata per dormire: solo il 5% delle persone sogna così. Sai cosa ci rivela?

Sei una persona molto generosa e dal cuore buono, si capisce dal fatto che dormi con le braccia aperte.

Ti piace circondarti di persone e fare conversazione. Sei estroverso, piaci molto alla gente, perché sai ascoltare ed aiutare che non è una cosa affatto da tutti