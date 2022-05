Test: la forma delle tue labbra rivela chi sei veramente

Dimmi la forma delle tue labbra e scopri chi seri veramente con questo test

Esistono dei professionisti, i Face Reading, che sostengono l’idea per la quale le caratteristiche facciali siano in un determinato modo per delle ragioni specifiche.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test delle labbra. La forma della nostra bocca rivela alcuni aspetti della nostra personalità. Ti basterà scegliere quelle più simili alle tue e leggere la risposta corrispondente.

Iniziamo a valutare le opzioni!

Test delle labbra: dimmi che forma hanno e scopri chi sei

test delle labbra ti mettiamo di fronte a tre possibilità: sottili, a forma di cuore o larghe. Guardati allo specchio e scegli la risposta corrispondente alla caratteristica somatica più adeguata alla tua.

Così potrai scoprire chi sei veramente.

1) Sottili

Sei una persona che cerca e ribadisce sempre la propria indipendenza. Non costruisci legami profondi, perché hai paura di sentirti vulnerabile. Per questo, preferisci passare il tempo da sola.

Inoltre, sei anche molto ambizioso. Quando punti un obbiettivo niente e nessuno ti può fermare. In realtà, sotto questa corazza da tipa tosta, nascondi un’indole molto sensibile.

E’ proprio per questo che hai difficoltà nel lasciarti coinvolgere. Hai sofferto troppo nel tuo passato e non vuoi più riprovare quel dolore.

2) A forma di cuore

Sei una persona indubbiamente romantica e sognatrice. Hai una grande voglia di trovare la tua anima gemella, qualcuno che si prenda cura di te, ma che ti dia anche tanta forza.

Inoltre, ti interessi molto all’estetica. Tutto deve essere studiato dal tuo occhio critico che valuterà la bellezza.

Se questo test ti sta piacendo, prova anche il test della porta per scoprire come deve essere la tua anima gemella.

Hai una mente intelligente e dotata di molta creatività. Ti piace mixare fantasie a contrasto che per molti sono difficili da abbinare, ma per te è un gioco da ragazzi. Ami osare e ci riesci a pieni voti.

Questo tuo modo di fare, ti porta ad essere molto ascoltata, perché hai sempre idee originali. Quando ti trovi in un gruppo, sai come farti rispettare.

3) Larghe

Hai una grande energia e voglia di fare. Odi stare con le mani in mano senza fare nulla; cerchi sempre di riempire il tuo tempo con tanti hobby e svaghi.

Sei estroverso e ami circondarti di persone.

Sei un leader nato e talvolta ti fai un po’ prendere la mano dominando troppo le situazioni. Certe volta lascia che la luce della ribalta comprenda qualcun altro.

I tuoi amici, però, sanno come sei fatto e ti adorano anche per questo. Ormai hanno imparato a gestire il tuo carattere così forte.