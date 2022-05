Scegli in quale porta entrare e scopri quali caratteristiche deve avere la tua anima gemella con questo semplice test

I cambiamenti fanno paura a tutti. Quando ti trovi di fronte ad una porta e non sai cosa c’è oltre, prove ansia e timore, ma solo aprendola potrai scoprire cosa nasconde.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della porta per scoprire cosa cela rispetto al tuo desiderio sentimentale. Sono tutte entrate diverse e per ognuna di queste c’è un’anima gemella che ti aspetta.

Valutiamo le opzioni e scopriamoci

Test: scegli una porta e scopri la tua anima gemella

Nel test della porta ti trovi di fronte a quattro possibilità. Ognuna di queste nasconde le caratteristiche fondamentali che deve avere la tua anima gemella.

Scegli valutando tutte le opzioni e leggi la risposta corrispondente all’opzione scelta.

Scopriamoci!

1) Uno

La tua scelta ci rivela che ti piace il mistero e quello che non conosci, perché nasconde sempre un’avventura.

Sei alla ricerca di una persona che abbia i tuoi stessi valori e principi. Vuoi accanto a te qualcuno che voglia condividere la vita con te: i viaggi, il divertimento; deve anche insegnarti qualcosa.

La tua anima gemella si nasconde in un viaggio, una nuova prova o in qualche luogo dove si fa sport.

Non ti manca molto a scovarlo e anche lui sa che stai arrivando. Ha voglia di avventura come te e non ha limiti. Non vede l’ora di uscire dalla sua comfort zone per riscoprirsi. Ti motiverà nel metterti alla prova e a diventare una versione migliore di quanto tu sia già.

2) Due

Sei alla ricerca di una persona con cui condividere la vita di tutti i giorni. Hai voglia di costruire una famiglia tutta tua. Basta alle avventure di una notte e alle passioni fulminee, vuoi qualcosa di concreto. Vuoi che qualcuno ci sia anche nei momenti più “normali”, magari per commentare insieme una nuova serie tv accoccolati sotto le coperte.

Nel tuo futuro vuoi una persona sincera e semplice. Hai bisogno di coccole e di sicurezze per costruire un progetto di vita condivisa.

Vuoi sentirti bella senza tutte le impalcature dei primi appuntamenti, levarti finalmente la tua maschera per un amore che durerà nel tempo.

3) Tre

Vuoi al tuo fianco una persona che abbia degli obbiettivi e molto responsabile. Sei stanca dei bambini fifoni!

Hai bisogno di sicurezze e poche parole, qualcuno che si metta in gioco e alla prova per portarsi a casa grandi soddisfazioni.

Cerchi la stabilità sia sentimentale che economica. Sei stanca dei periodi incerti, vuoi finalmente scendere dalle montagne russe emotive che ti hanno accompagnato in questo ultimo periodo.

Vuoi qualcuno che viva la realtà, più che i sogni, ma che comunque ti stimoli a volare e ti motivi nel realizzare i tuoi sogni.

Nel tuo futuro, troverai qualcuno che si prenderà cura di te, perché la tua felicità sarà la sua priorità. Non demordere e continua a cercare!

4) Quattro

Hai voglia di passione. Vuoi una persona focosa, sofisticata, ma anche sorprendente. Per molti l’eleganza e la passione sono due cose separate, ma per te sono i due aggettivi con cui vivi in equilibrio.

Il tuo amore si nasconde in ufficio o comunque in un locale chic in cui ti piace andare. Insieme raggiungerete dei progetti difficili e porterete a casa grandi risultati.

Oltre alla carriera, però, condividerete anche tutto quel lato passionale che ben vi definisce