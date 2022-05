LDA e Lulù Selassiè, è tutto vero: il gesto del figlio di Gigi D’Alessio cancella i dubbi

Tra LDA e Lulù Selassié, reduce dalla relazione con Manuel Bortuzzo, è tutto vero! Il figlio di Gigi D’Alessio, noto al pubblico per la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha tolto ogni dubbio.

LDA è uno dei cantanti più famosi del momento. Grazie alla sua partecipazione ad Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, è riuscito a farsi conoscere per quello che è davvero, andando oltre ogni pregiudizio per essere il figlio di Gigi D’Alessio.

Il giovane artista si sta dedicando anima e corpo alla sua carriera artistica e tra le varie fasi non è di certo sfuggita l’iniziata lanciata da un fan che vorrebbe Lulù Selassié nel video di Bandana, il suo nuovo singolo. I diretti interessati però non si sono mai sbilanciati su tale iniziativa, nonostante abbia fatto rapidamente il giro del web, ma lui ha deciso di rompere il silenzio rivelando come stanno davvero le cose tra loro due.

Lulù Selassié: il gesto di LDA dopo Amici 21 conferma ogni cosa

LDA ha preso parte ad una live per parlare dei nuovi progetti e tra questi non ha potuto non rispondere alla domanda su Lulù Selassié, che ha dato una lezione di vita a Manuel Bortuzzo dopo la loro rottura, rivelando che questo progetto, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è partito da un fan della Princess e che ha avuto modo di potersi espandere rapidamente per tutto il web, ma non solo.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha ammesso che loro non hanno mai avuto modo di potersi conoscere prima e si sono “incontrati” proprio grazie a questa iniziativa. Tant’è che lei ha iniziato a seguirlo sui social, ma lui non se ne era reso conto così ha deciso di fare tutto in diretta ed ha iniziato a ricambiare il follow alla Princess.

Ora i loro fedeli sostenitori sono più curiosi che mai di vederli in questo progetto insieme, ma accadrà realmente o resterà soltanto una loro speranza? Almeno per il momento LDA e Lulù Selassié non si sono sbilanciati più di tanto e non ci resta che attendere ulteriori notizie da parte loro.