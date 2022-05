Lulù Selassiè da brividi: la lezione a Manuel Bortuzzo dopo l’addio

Lulù Selassiè risponde a Manuel Bortuzzo raccontando la propria verità e dà una lezione da brividi all’ex fidanzato.

Lulù Selassiè, dopo giorni di assordante silenzio, ha deciso di rispondere a Manuel Bortuzzo e raccontare la propria verità. Dopo una settimane dalle dichiarazioni rilasciate da Manuel a Verissimo, Silvia Toffanin, nella puntata trasmessa il 14 maggio, ha accolto in studio Lulù che, con gli occhi pieni di lacrime e la voce emozionata e tremante, non solo ha ribadito di essere ancora innamorata, ma ha fatto un augurio bello, importante e ricco d’amore all’ex fidanzato.

Pacata, tranquilla, ma anche con un viso triste e tirato, Lulù ha spiegato a Silvia Toffanin cos’è successo con Manuel prima del famoso comunicato con cui Bortuzzo ha ufficializzato la fine della loro storia.

Lulù Selassiè risponde a Manuel Bortuzzo e conquista tutti per le parole e l’atteggiamento nei confronti dell’ex

Nell’intervista rilasciata a Verissimo nella puntata del 7 maggio, poi smontata pezzo per pezzo dai fan, Manuel Bortuzzo aveva raccontato di aver scelto da solo di chiudere la storia con Lulù Selassiè e di non averlo fatto con un comunicato. Manuel, infatti, aveva spiegato di aver rilasciato un comunicato dopo aver tolto tutte le foto da Instagram per far capire la situazione a Lulù che, a detta di Bortuzzo, darebbe troppa importanza ai social. Nel salotto di Silvia Toffanin, Lulù ha spiegato di non essere affatto social e di essere spesso rimproverata dai fan per la sua prolungata assenza da Twitter e Instagram.

Lulù, inoltre, tra le lacrime, ha spiegato che, poco prima del lancio del comunicato, tra lei e Manuel c’erano state delle discussioni telefoniche “ma non avrei mai pensato che non ci saremmo più visti”, ha spiegato Lulù ribadendo di non aver mai pensato ad una rottura perchè “due giorni prima eravamo in albergo a festeggiare una data per noi molto importante“.

Lulù ha poi ribadito, in modo delicato, di aver avuto dei problemi con la famiglia di Manuel, ma di essere stata contenta dell’amore che la propria famiglia ha dato a Bortuzzo sin dal primo giorno. Lulù, poi, ha rivolto un appello a Manuel facendogli, indipendentemente da quello che sarà il loro rapporto, un augurio importante e ricco d’amore.

“Mi auguro di rivederlo e di poter almeno parlare. Se non dovesse essere spero che lui sia tanto felice e che realizzi i suoi sogni anche senza di me […] Manu rimarrai sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita e ti auguro di essere felice con me o senza di me. Per la prima volta mi sentivo così tanto amata per ciò che sono”.

Le parole di Lulù hanno colpito profondamente non solo i suoi fan, ma anche altri vip. Stefania Orlando, dopo aver ascoltato l’intervista di Lulù, su Twitter, ha scritto: “Augurare tutto il bene possibile a chi non ci ama piu è una grande prova d’amore, brava”. Ricky Palazzolo, agente tra gli altri di Soleil Sorge e Giulia Salemi, sempre su Twitter, ha scritto: “Lulu la vita ci insegna tanto se siamo disposti ad ascoltare i consigli che ci dà. Fragilità sensibilità insicurezza e passione sono “pregi” che ti faranno sempre soffrire. Ma tu guarda un po’ più in là e pensa che ogni esperienza ti renderà migliore. A testa alta”.

“Ti auguro che tu sia felice. O con me o senza di me. Che belle parole. Non è facile parlare della fine di una relazione a caldo e in tv, ma questa ragazza ha tutta la mia stima“, ha scritto invece Guenda Goria.

Un’intervista, quella di Lulù che ha colpito profondamente i fan, ma anche il pubblico di Verissimo che hanno applaudito la Selassiè per il rispetto, la protezione e l’amore che ha ribadito nei confronti di Manuel di cui continua ad essere innamorata.

Dopo le parole di Lulù a Verissimo, ci sarà un nuovo colpo di scena nella storia con Manuel Bortuzzo? Lo scopriremo nei prossimi giorni.