Che mazzata per Ida Platano a Uomini e Donne: cambia tutto per Riccardo

Uomini e Donne è un dating show con protagonista il vero amore. L’obbiettivo è quello di trovare la propria anima gemella all’interno dello studio di Cinecittà, ma le sorprese e le litigate non mancano di certo.

Da settimane si parla della storia che vede come protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo essere usciti insieme dal programma, la coppia partecipa a Temptation Island con un esito alquanto negativo.

Ci riprovano poi, ma la loro storia non può funzionare.

Entrambi, adesso, si trovano nuovamente a Uomini e Donne, ma un ex volto del programma lancia la mazzata alla dama.

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Federica Aversano dà la mazzata a Ida Platano: cambia tutto per Riccardo a Uomini e Donne

Federica Aversano è la ex corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri, nonché sua non scelta. La dama esce dal programma furibonda con il ragazzo spiazzando i telespettatori.

Già tempo addietro, però, Riccardo Guarnieri espresse un interessa per la corteggiatrice che non perde tempo e commenta quanto accaduto al magazine del programma.

Prima di tutto, si parla di Federica e Matteo Ranieri. La ragazza adesso è serena e ha ripreso in mano la sua vita. La Aversano è una insegnate di Economia e Diritto ancora non di ruolo. Vive le sue giornate in attesa di una chiamata per una supplenza, mentre ha già fissato le vacanze estive in compagnia di una sua amica, mamma single, e suo figlio.

Mentre Ida Platano viene umiliata a Uomini e Donne proprio da Riccardo, Federica rivela che il momento più importante vissuto con Matteo Ranieri è avvenuto nella loro quinta esterna.

I due si riescono ad aprire e parlano liberamente dei loro segreti più profondi. La dama sente le farfalle nello stomaco, una sensazione che non provava da molto tempo, mentre il ricordo più brutto è stato alla scelta.

“Quel momento mi ha tanto deluso. L’ho già detto, non ho visto la sua coerenza e ho perso stima in lui. Credo si sia esposto con me con troppa leggerezza, mi sono sentita presa in giro. Forse lo avevo idealizzato, e mi sono resa conto che Matteo non era quello che pensavo” rivela Federica.

La corteggiatrice non ha più visto né sentito Ranieri da quel loro ultimo incontro. Le sarebbe piaciuto scrivergli spiegandogli che nonostante il loro brusco addio, lei ha ancora dei bei ricordi legati al tronista.

Federica preferisce non fare niente perché: “Diceva che non voleva avere quel tipo di presenza sui social, ma poi… l’ho ritrovato diverso”.

Mentre Matteo utilizza molto i social, la Aversano la vede diversamente. Lei preferisce dedicarsi al suo vero lavoro, all’affitto da pagare a al suo bimbo. Dice che si vergognerebbe troppo a sponsorizzare prodotti di bellezza.

Ma ecco che spunta Riccardo Guarnieri e l’ex corteggiatrice lancia la mazzata a Ida

Federica Aversano e Riccardo Guarnieri: l’ex volto di Uomini e Donne dà la mazzata a Ida e non solo

Riccardo, nelle passate settimane, ha espresso degli apprezzamenti nei confronti di Federica. I due non si sono mai visti nella realtà, perché la non scelta arriva prima del ritorno di Guarnieri in studio.

Ida Platano ha espresso più volte di non provare simpatia per l’ex corteggiatrice. “Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione!” commenta la ragazza e continua: “Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me . È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”

Lacrime e colpi di scena per Riccardo e Ida, mentre Federica rivela che trova il cavaliere un bell’uomo e molto “interessante“.

Le due donne si sono scontrate in puntata e la Aversano rivela che secondo lei è Ida ad essere presa da Guarnieri e non il contrario.

“Poi non so perché, ma quelli che escono con Ida si dichiarano interessati a me. Non abbiamo tanto in comune” lancia la mazzata Federica.

Anche Alessandro Vicinanza è interessato proprio a lei, ma la dama ha preferito non uscire con lui.

Non ci sono dubbi: tra Riccardo e quest’ultimo sceglierebbe proprio il Guarnieri. “Lui è un bel ragazzo, ma quando parla lo sento lontano da me. Non abbiamo vite molto compatibili. Ad esempio, io non sono molto mondana: il sabato sera sto a casa con mio figlio. Sì, a volte esco… ma non è il mio primo pensiero” si spiega Federica.

Arriva poi l’ultimo affondo dell’Aversano nei confronti non più di Ida, ma del tronista Luca Salatino. La ragazza è divenuta molto amica di Soraia, corteggiatrice di quest’ultimo.

Federica non vede di buon occhio Luca e crede che tra la sua amica e lui non potrebbe funzionare.

“Lui a me non piace, lo trovo una persona non disposta ad andare oltre le proprie idee. Ma lo sono anche io in certi casi” confessa la ragazza e conclude: “Lo vedo chiuso nei ragionamenti. Quando gli vai contro, si infervora perché forse si trova in difficoltà a confrontarsi”.

Federica Aversano lancia la mazzata a Ida Platano, ma anche a Luca Salatino. L’addio in studio è stato difficile, però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha le idee molto chiare. Si incontrerà con Riccardo Guarnieri?