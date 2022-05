Alcuni segni zodiacali amano provocare gli altri, scatenando l’ira di chi gli sta intorno. Pensi che il tuo segno sia tra i primi tre in classifica?

Esistono persone che godono quando fanno arrabbiare qualcuno. Provocare gli altri è una vera e propria arte. Chi è bravo a tenere i nervi saldi riesce ad innervosire gli altri e a spingerli a commettere degli errori, traendone spesso un grosso vantaggio personale. C’è anche chi provoca per divertimento e per scoprire quale sarà la reazione del suo interlocutore.

Ognuno ha un motivo per provocare una reazione in una persona ma non tutti sono in grado di farlo in maniera impeccabile. Alcuni segni zodiacali sono più bravi in questo genere di comportamento. In base alla data di nascita è possibile capire quali sono i segni zodiacali più bravi a provocare gli altri. Oggi scopriremo i primi tre in classifica. Pensi di trovare anche il tuo segno sul podio?

I segni zodiacali che amano provocare: il podio

Cancro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una personalità molto forte e amano provocare gli altri, soprattutto per testare il loro carattere. Per chi è nato sotto questo segno, la provocazione è quasi un passatempo divertente. È proprio per questo che spesso il Cancro litiga facilmente con gli altri, anche per futili motivi.

Sagittario: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco sa sempre cosa dire perché è molto razionale. Il Sagittario provoca gli altri in qualsiasi contesto, sarebbe capace di farlo anche durante un matrimonio, pur non essendo tra i segni più legati alle nozze e alle cerimonie. Questo segno crea spesso problemi perché ha una grande fantasia. Le sue provocazioni sono molto divertenti, purché non sia tu ad essere provocato!

Toro: il primato va al segno del Toro. Questo segno è particolarmente pigro, ha i suoi tempi ed è anche molto permaloso. Quando qualcuno critica il suo stile di vita, il Toro sfrutta la sua intelligenza per provocarlo, soprattutto se sono presenti altre persone. Poi si mette in un angolo a godersi la reazione perché il Toro non è un segno rissoso e odia la violenza, sia fisica che verbale.