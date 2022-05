Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lacrime e colpi di scena: cambia tutto a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno stupito il pubblico di Uomini e Donne con un colpo di scena che cambia ogni cosa.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, manco a dirlo, sono i protagonisti assoluti dell’ultima registrazione di Uomini e Donne che breve andrà in onda sul piccolo schermo degli italiani.

A rivelare quanto è accaduto al centro degli studi Elios è stato il portale Isa e Chia, che ha lasciato di stucco gli utenti della rete per questo, forse non tanto inaspettato, finale sulle coppia.

I due sceglieranno di dare una nuova chance alla loro storia oppure tra di loro è tutto finito? Ecco che cos’è successo in puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lacrime al centro studio

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, dove durante la puntata Tina Cipollari è stata umiliata, in studio le dame e i cavalieri hanno ballato sulle note di Fai Rumore di Diodato.

Il brano ha suscitato in Riccardo Guarnieri una certa emoziona ed è uscito dallo studio. Ida Platano lo ha subito raggiunto, comprendendo il motivo del suo abbandono in quanto quella canzone era stata utilizzata da lui durante la proposta di matrimonio durante il 2020, l’ultimo anno in cui sono stati insieme. La dama gli ha sussurrato che non è troppo tardi e che possono ancora riprovarci, ma lui non ha risposto.

Maria De Filippi e Armando Incarnato intervengono a favore della dama, comprendendo che il cavaliere è restio nei suoi confronti per una questione di orgoglio, ma alla fine si smuova e invita la Platano ad una cena dopo la fine della puntata e lei poco prima decide di concludere la conoscenza con Marco, il cavaliere che era giunto in studio appositamente per lei.

I colpi di scena a Uomini e Donne non finiscono di certo qui, in quanto c’è stata la sfilata maschile e Riccardo al centro della passerella ha chiamato con sé Ida ed hanno ballato in modo sensuale per poi darle un mazzo di fiori appositamente per lui. Tra Ida e Riccardo non è mai finita e vogliono darsi una nuova chance? Staremo a vedere.