Don Matteo 13 oggi non va in onda: salta fuori tutta la verità sulla chiacchierata coppia

Questa sera, giovedì 12 maggio, Don Matteo non andrà in onda per lasciare spazio alla seconda serata dell’Eurovision: appuntamento rimandato alla prossima settimana. Ecco le prime anticipazioni



I fan di Don Matteo questa sera resteranno delusi. La popolare fiction di Rai 1 non andrà in onda: lascerà il posto alla seconda serata dell’Eurovision, l’evento musicale tanto atteso. Settimana di pausa, quindi, con la prossima puntata (la settima) che è stata spostata di sette giorni, e andrà in onda il 17 maggio: giovedì prossimo. Ma attenzione, perché Don Matteo non rimarrà indietro: due giorni dopo, infatti, si recupererà la puntata. Quindi il 17 maggio andrà in onda la settima puntata, mentre il 19 (sabato) l’ottava.

A questo punto la programmazione della fiction tornerà in ordine e per l’altro giovedì ancora l’appuntamento è per la nona puntata, quando la serie si avvierà poi alla fine. Anche se mancano un po’ di giorni, è possibile provare a capire cosa succederà con qualche succulenta anticipazione. Come ormai tutti sanno, Terence Hill (il “vero” Don Matteo) ha lasciato il posto a Raoul Bova. Lui interpreta Don Massimo e prende il posto del vecchio protagonista.

Don Matteo, una discutibile relazione pone molti dubbi

Come sempre, si andrà avanti con la “main story”, vale a dire quella dell’ambientamento del nuovo prete a Spoleto. Questa sarà accompagnata da diverse “side story” con personaggi più o meno secondari. Una formula ampiamente classica e collaudata. Tra queste storie c’è quella della coppia tra Marco e Valentina. Finalmente troveranno il coraggio di uscire allo scoperto con la loro relazione. Come i fan della fiction sanno, a pesare su loro due è la differenza di età.

Ma è anche vero che i due sembrano essere molto innamorati. E infatti la loro uscita allo scoperto darà tanto buonumore a Valentina, che sarà felice di organizzare le sue uscite col fidanzato senza doversi nascondere. A essere un po’ frenato, a dirla tutta, è proprio Marco. Come dicevamo il pm ha una certa differenza di età con Valentina, e quando loro escono alla luce del sole lui si sente un po’ imbarazzo. Ecco perché presto entrerà un po’ in crisi: bisognerà capire se la loro relazione può essere subito in pericolo.