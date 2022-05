Indovina, indovinello… di che cosa sto parlando? Risolvi il rompicapo!

I rompicapo di logica non mancano mai nel nostro sito. Risolvi l’indovinello del giorno, leggendo attentamente la consegna, perché tra le righe è possibile comprendere la risposta esatta.

L’attenzione e la logica sono fondamentali nella risoluzione degli enigmi, ma non solo. Poiché al di là di qualsiasi quoziente d’intelligenza si possegga, se manca lo spirito d’iniziativa e la tenacia nel portare al termine le sfide, qualunque rompicapo non va portato a termine. Nello specifico, oggi vi proponiamo un indovinello che fa letteralmente perdere la testa, ma non è impossibile. Se scorri l’articolo troverai la risposta, ma credimi una volta letta, ti mangerai le mani per non averlo risolto da solo!

Se hai dubbi, rileggi con maggiore concentrazione il quesito sottoposto. Come già detto, se leggerai tra le righe potrai capire al volo di cosa stiamo parlando, ma se ti distrai è chiaro che non potrai vincere la sfida.

L’indovinello dice proprio così:

“Ci sono tre fratelli

A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli.

Il primo non c’è perché sta uscendo, il secondo non c’è perché sta venendo, c’è solo il terzo che è il più piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due c’è.

Chi sono?”

Allora, ci stai arrivando? E’ qualcosa che fa parte della tua vita… con questo indizio, ho decisamente detto troppo!

Indovinello a trabocchetto: ecco la soluzione

Il divertimento non manca nel nostro sito, infatti se sei un appassionato del genere ti trovi proprio nel posto giusto. Inoltre, se ti piacciono i numeri dovresti provare l'ultima sfida numerica proposta. Si tratta di un rompicapo nel quale logica e numeri si incontrano, ma devi essere bravo a trovare la conclusione giusta. Per quanto riguarda quello del giorno siamo ormai giunti agli sgoccioli, ecco la soluzione con tanto di spiegazione!

Ebbene sì, quando ti ho riferito che la soluzione ha a che fare con la tua vita, scommetto che la risposta ti è venuta subito in mente! Si tratta delle fasi del vissuto di qualsiasi oggetto o essere vivente che sia.

La soluzione nell’ordine corretto è: Passato, futuro, presente!

E’ abbastanza evidente, perché innanzitutto il rompicapo va “interpretato”, non compreso secondo il significato letterale. Quindi, i “fratelli” in questione sono le tre fasi temporali che accomunano chiunque, perché tutti, appunto anche gli oggetti non viventi, hanno un passato, futuro e presente!

Soprattutto senza il presente non ci sarebbero tutti gli altri, e il trabocchetto sta proprio qui, cioè nel considerarlo alla fine, mentre di solito è tra passato e futuro.

