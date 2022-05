Bacio passionale all’Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro guarda tutto e reagisce così: l’incredibile reazione della concorrente del reality

Ci è rimasta davvero male la naufraga Carmen Di Pietro. La concorrente dell’Isola dei Famosi ha assistito a una scena che l’ha lasciata interdetta. Suo figlio Alessandro Iannoni (che partecipa con lei in coppia) e Maria Laura De Vitis si sono dati un bacio in bocca (a stampo) per gioco. Una scena alla quale l’ex soubrette ha assistito e che non ha per nulla gradito. La “colpa” di quanto accaduto è di Edoardo Tavassi, che ha organizzato una sorta di gioco non richiesto della bottiglia.

Una sorta di pretesto per arrivare a vedere un bacio tra i due ragazzi, che in effetti sembrano piacersi. “Io valuto tutto e studio – ha detto Carmen – perché voglio capire se davvero Maria Laura è interessata ad Alessandro, oppure è una cosa che ha poco senso”. Questa la spiegazione della madre, che sembra preoccupata. “Non vorrei che volesse conquistarlo solo per dire: ci sono riuscita!”. E poi ha proseguito la Di Pietro: “Se mi rendo conto che Maria Laura prende in giro Alessandro allora mi arrabbio sul serio, lo giuro”. Insomma, la naufraga è piuttosto agguerrita e inviperita.

La situazione le desta sospetti e non ha accettato la natura giocosa del bacio. Il suo, infatti, è stato un lungo ed elaborato confessionale. “Non ho fiducia in questa ragazza – ha proseguito – perché lei conosce troppe di me. Ho la sensazione come se avesse studiato il mio personaggio”. Insomma, una difesa a spada tratta. “Se vuole provare questa relazione lo faccia, ma se poi si rivelerà falsa mio figlio soffrirà moltissimo”.

Insomma, la concorrente sembra molto preoccupata, e forse pare prendere un po’ troppo sul serio questo avvicinamento tra Alessandro e Maria Laura. Si sa che le storie (o presunte tali) che nascono nei reality non sono poi così serie e spesso finiscono così come cominciano. Ma va compresa anche la preoccupazione di una mamma, che vede suo figlio (forse) allontanarsi da lei.