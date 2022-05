Isola dei Famosi 11/05/2022, la naufraga non convince: “Si è studiata il personaggio”

All’Isola dei Famosi la nuova naufraga non ha convinto i suoi compagni di viaggio che hanno lanciato una dura accusa nei suoi confronti.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime. Daytime che si occupa di mostrare ai fedeli telespettatori di canale 5 che cosa sta succedendo in queste ore tra i naufraghi di Ilary Blasi.

Tra loro, non è certo una novità, i rapporti sono tesissimi e man mano, con il trascorrere delle settimane, tutti iniziano a giocare a carte scoperte e non sono mancate nuove alleanze o rapporti interrotti che ormai non hanno più senso di esistere.

Il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi vuole portare luce su numerosi aspetti perché i colpi di scena in Honduras, come il pubblico del piccolo schermo degli italiani sa bene, sono diventati all’ordine del giorno. Anzi, oseremmo dire che sono l’elemento cardine di quest’edizione di successo di Ilary Blasi.

Carmen Di Pietro dubita di Maria Laura De Vitisi all’Isola dei Famosi: “Mi ha studiato”

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove non è sfuggito all’attento popolo della rete il dettaglio che ha lasciato Ilary Blasi senza parole, inizia con il botto mostrandoci il confronto tra Marco Cuculo e Roger. Il fidanzato di Lory Del Santo si è sentito doppiamente tradito dal suo compagno di viaggio in quanto ha mandato al televoto la showgirl, ma lui ritiene di non aver commesso alcun errore e di essere apposto con la coscienza. Anche se in molti iniziano a dubitare della sua sincerità.

Lo stesso vale anche per Maria Laura De Vitis. Nessuno crede al suo interesse nei confronti di Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, e pensano che il tutto sia nato soltanto per amore delle telecamere. Anche la mamma di lui è convinta di ciò in quanto si comporterebbe in modo fin troppo perfetto: “Lei mi dice tutto quello che mi voglio sentir dire” ha esordito parlando a tu per tu con Lory Del Santo. “Ha studiato il mio personaggio da casa“ ha aggiunto ed anche tutti gli altri naufraghi sembrano concordare con il suo sospetto.

L’ex di Paolo Brosio sta fingendo un interesse soltanto per avere una maggiore visibilità?