Catia Franchi dopo Uomini e Donne vuota il sacco: la verità su Elisabetta

Catia Franchi dopo Uomini e Donne ha deciso di vuotare il sacco e di rivelare tutta la verità sulla polemica che vede protagonista sua sorella Elisabetta.

Catia Franchi è senza alcun dubbio una delle nuove protagoniste di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi più famoso del piccolo schermo nostrano.

Come ben noto, la nuova dama del parterre femminile del Trono Over è la sorella della famosa stilista Elisabetta Franchi che negli scorsi giorni si è trovata al centro della polemica per aver dichiarato di aver preferito inserire soltanto uomini in posizioni di potere in quanto lavorare con donne giovani è più difficile per possibili gravidanze.

Catia Franchi dopo Uomini e Donne ha rotto il silenzio su sua sorella, rivelando il suo punto di vista in tutta questa storia che ha sconvolto gli animi del web.

Uomini e Donne: Catia Franchi prende le difese di sua sorella Elisabetta

Catia Franchi, dopo la messa in onda di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha bloccato un cavaliere, ha voluto rompere il silenzio in merito alla polemica che ha visto coinvolta sua sorella Elisabetta e lo ha fatto ai microfoni de Il corriere della sera prendendo le sue difese e dichiarando che tutto ciò che è stato detto è stato in realtà frainteso. Vediamo insieme la sua versione dei fatti:

“Elisabetta è stata fraintesa“ ha subito specificato durante il corso dell’intervista. “Non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata“ ha poi proseguito, trovando ingiusta la polemica in cui si è trovata coinvolta nelle scorse ore. “Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente” ha poi concluso, facendo leva su un altro problema della sfera lavorativa delle nostre vite.

Catia ha difeso Elisabetta Franchi rivelando che il suo discorso è stato completamente frainteso e che lei non intendeva di certo dire quello che gli utenti della rete hanno compreso da quelle parole, che sarebbero state estrapolate da un intero discorso, ma i l web sceglierà di fare marcia indietro oppure rimarrà fermo nella sua posizione?