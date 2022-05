Clamoroso retroscena su Roger all’Isola dei Famosi: altro che amore con Estefania

Roger e Estefania sono entrambi modelli e naufraghi all’Isola dei Famosi 2022. I due si sono conosciuti in albergo prima di sbarcare in Honduras ed è scattato il colpo di fulmine.

Dopo aver passato un paio di settimane divisi, i due concorrenti si sono incontrati e sono divenuti sia coppia nel gioco che in amore.

Il loro sentimento comincia a vacillare quando Beatriz, ex di Roger, arriva all’Isola dei Famosi e il modello rivela di non amare Estefania e di trovare la sua ex compagnia molto bella.

Nonostante tutto, però, Roger sceglie la sua nuova fiamma regalandole una collana, ma i due sono divisi. Mentre lui si trova sull’Isola principale, Estefania è su Playa Sgamada in attesa di scoprire se tornerà dal suo fidanzato o prenderà un aereo per tornare in Italia.

Questa storia d’amore non convince tutti e ora spunta anche un clamoroso retroscena su Roger. E’ proprio Lei a riferirlo alla modella, ma scopriamo cosa sta accadendo

Clamoroso retroscena su Roger all’Isola dei Famosi: altro che amore per Estefania

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, viene eliminata la judoka Laura Maddaloni. Prima di andare via, la naufraga dà il suo bacio di Giuda proprio a Roger.

Nemmeno il tempo di sbarcare su Playa Sgamada che la moglie di Clemente Russo svela un clamoroso retroscena su Roger mettendo in guarda Estefania.

La modella comincia ad avere dei dubbi e quando riceve un biglietto d’amore a sorpresa dal naufrago non è minimamente entusiasta.

Inizia il caos e ad Ilary Blasi sfugge un dettaglio fondamentale: Estefania accenna ad un voto inaspettato contro i Tiburon, ma la conduttrice non approfondisce.

La naufraga si riferisce al fatto che la settimana prima Roger, leader della puntata, avesse votato per mandare al televoto Lory Del Santo, fidanzata di un concorrente del suo gruppo, stupendo tutti i concorrenti.

Mentre un naufrago è costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni e il resto del gruppo considerano Roger un traditore. E’ per questo che svela il retroscena clamoroso ad Estefania.

“Roger fa la sua strategia. Lui vuole vincere. Io te lo dico in faccia. Prima di venire qua gli ho dato il bacio. Per me sta giocando dal primo giorno e complimenti, perché ci ha fregati” commenta la judoka e aggiunge: “Finge un amore vero. Perdonami, te lo dico guardandoti negli occhi, per andare avanti. Ma queste non sono cose che mi riguardano“.

Secondo Laura, Roger ha mantenuto l’amicizia con entrambi i gruppi, ma quando ha votato Lory, ha svelato il suo gioco.

“Ci hanno riso addosso” commenta la Maddaloni riferendosi al gruppo dei Cucaracha.

Ma cosa è avvenuto dopo la puntata?

Il confessionale di Laura Maddaloni su Roger ed Estefania all’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni, nel confessionale post puntata, spiega la sua posizione in merito a Roger e perché ha “sbugiardato” il naufrago ad Estefania.

“Per me era fondamentale che Estefania sapesse del bacio, della motivazione e della strategia di gioco. Ha fatto una strategia che a me non piace. Tradire le persone a lui vicine pur di arrivare più avanti possibile” confessa la naufraga.

Mentre spunta un grande segreto su una concorrente dell’Isola dei Famosi, anche Clemente Russo inizia a dubitare di Roger.

Crede che il modello e Nicolas Vaporidis si siano messi d’accordo per arrivare insieme in finale.

Ma adesso parla Estefania, piena di dubbi nei confronti della sua nuova cotta. Crede che stia giocando anche con i suoi sentimenti.

“Sono rimasta scioccata e molto delusa, non me lo aspettavo” rivela la naufraga e continua: “Capisco che vuoi giocare, è un gioco, va benissimo avere una strategia, ma non puoi deludere il tuo gruppo. Dirci una cosa e farne un’altra“.

La modella ha iniziato a dubitare di Roger da quando è sbarcata Beatriz sull‘Isola.

“Ci sono rimasta malissimo anche dell’incontro con Beatriz. Non mi sono piaciute le sue risposte nei miei confronti. Adesso sto pensando, non so se è una strategia” commenta Estefania e conclude: “Gli piaccio è vero, ma questa cosa che vuole andare avanti con l’amore per una strategia posso pensarlo anche io, adesso che ha fatto queste scelte con il gruppo”.

Il retroscena clamoroso su Roger ha colpito Estefania. Il loro amore comincia a vacillare già da qualche puntata dell’Isola dei Famosi. Sempre più cose non tornano e le maschere cominciano a cadere