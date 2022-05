Barù e Jessica, il primo incontro dopo il GF Vip ma non tutto fila liscio!

GF Vip, Jessica Selassiè e Barù si rivedono per la prima volta dopo la fine del Grande Fratello Vip e la vittoria della princess. I dettagli

Si tratta di una delle coppie del GF Vip che non è “nata”, ma forse è stato meglio così. Soprattutto per lei, Jessica Selassiè. Vista la traumatica esperienza della sorella Lulù (che è stata improvvisamente lasciata da Manuel Bortuzzo). Tra la princess (che ha vinto la sesta edizione del reality) e il simpatico Barù sembrava potesse esserci del tenero. Lei era indubbiamente predisposta, mentre lui molto meno. Le intenzioni del nipote di Costantino della Gherardesca sembravano più essere quelle di una serena amicizia.

E tutto sommato forse è stato più giusto così. Anche perché senza compromettersi sentimentalmente nella casa è più facile rivedersi fuori sulle basi di una più “rilassante” amicizia. E magari da questa possono nascere poi i presupposti per qualcosa di diverso. Ed è quello che sta accadendo (a quanto pare) tra Jessica e Barù. I due infatti continuano a sentirsi e si sono pure incontrati. L’occasione è stata l’inaugurazione del ristorante dell’esperto gastronomico, che ha aperto a Milano.

GF Vip, Jessica e Barù si riavvicinano… o forse no?

All’inaugurazione è venuta proprio lei, Jessica, e questo incontro è stato prontamente immortalato dai fotografi. Solo un saluto cordiale e uno scambio di battute e sorrisi, ma l’atmosfera tra i due sembrava serena. In rete girano anche alcune clip in cui si nota un sottile velo di imbarazzo, che forse ci spiega che tra i due davvero potrebbe esserci qualcosa. Va chiarito, però, che l’incontro è stato assolutamente pubblico, e che all’evento c’erano anche altri ex “vipponi”, come le sorella di Jessica (Clarissa e Lucrezia), Davide Silvestri e Giucas Casella.

Quindi è anche possibile che la presenza di Jessica possa essere stata una sorta di “richiamo” pubblicitario. Può essere… ecco perché i fan che sognano una storia d’amore tra i due non possono rimanere soddisfatti. Ci vorrebbe molto di più, infatti per poter parlare di un vero riavvicinamento.