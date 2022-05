By

Gli anni passano, ma alcuni eventi sono così iconici da regalare momenti indimenticabili. Ricky Martin è legato ad una musa che ha segnato un’era musicale. Chi non ricorda quegli anni? La musica e il ritmo latino erano davvero incontenibili, ma oggi le cose sono cambiate.

La musa di Ricky Martin è stata ed è tutt’ora una donna di grande notorietà, ma nel corso degli anni la sua carriera è mutata. Di certo, quando si sente parlare del cantante in questione, vengono in mente tanti nomi, ma è stata proprio da una loro collaborazione che è venuto fuori un progetto che tutt’oggi viene cantato e ballato.

Nel corso delle generazioni il modo di fare musica cambia, evolvendosi in nuove forme. Senza dubbio Ricky Martin è stato un pioniere del pop e del raggaeton latino, perché il suo talento e stile sono inconfondibili. Inoltre, è stato anche un personaggio ricorrente nella trasmissione di Amici di Maria De Filippi, nell’edizione del 2018 in qualità di direttore artistico della squadra bianca.

Insomma, si tratta di un artista che è da sempre stato legato con il nostro Paese, ma questo rapporto non nasce con il talent di Canale 5. Questo è presente già in passato, appunto alla fine degli anni Novanta con la musa di cui tanto stiamo parlando!

La musa di Ricky Martin, ecco di chi si tratta!

La musica è universale, qualsiasi sia il linguaggio, dalla melodia è possibile esprimere emozioni e sensazioni che superano qualsiasi barriera. Oltretutto, Ricky Martin è così amato ed apprezzato dal pubblico italiano, che un noto personaggio della tv lo ha interpretato alla perfezione, scopri chi è, ma le novità non finiscono qui. Perché il nome legato al re della musica latina è quello di una supermodella molto famosa.

Ebbene sì, forse i più giovani non hanno fatto subito il collegamento, ma i grandi non possono dimenticare il video della canzone Vida la vita loca! Le note famose in tutto il mondo sono legate ai due personaggi, perché è stata proprio Nina Moric la protagonista del videoclip!

Un tempo, soprattutto alla fine degli anni Novanta e agli inizi del Duemila, i video musicali avevano molta importanza, anzi erano un vero arricchimento delle canzoni. Quindi, la scelta degli attori che dovevano figurarvi era molto più che accurata.

Ad oggi, i video sono meno d’impatto, perché la musica è vissuta con un’altra percezione. Ma cosa ne è stato di Nina Moric? La supermodella è riuscita ad ottenere un successo internazionale, anche perché già nota nelle più famose passerelle di moda. Da Versace che l’ha lanciata ad Armani, non c’erano sfilate che non la apprezzassero.

Nel corso degli anni però, la separazione dall’ex marito, Fabrizio Corona, e i conseguenti problemi giudiziari, hanno finito per complicare un quadro già di per sé complesso. Inoltre, i diversi interventi chirurgici e l’invecchiamento le hanno in parte modificato i connotati. Infatti, nonostante resti bellissima, sembra molto diversa rispetto ai tempi del videoclip.

Nello specifico, oggi sappiamo che frequenta Luigi Favoloso, ex gieffino, e con Corona vive un rapporto sereno, nonostante i passati scandali, per amore del figlio Carlos Maria Corona. Peccato che proprio durante l’ultima vacanza a Zanzibar un batterio mangiacarne le ha reso i giorni impossibili.

Forse per aver bevuto dell’acqua non potabile contenente il batterio, sta cercando di curarsi al meglio. Ecco le sue parole:

“Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso. Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia.”

Anche un ex membro dei Pooh ha rischiato grosso per un’infezione simile, ma anche lui è fortunatamente corso ai ripari. E’ assurdo quanto un microorganismo così piccolo, possa essere letale per l’essere umano!