Lulù Selassiè, altro che Manuel Bortuzzo: invito speciale proprio da Lui

Lulù Selassiè ricomincia dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo e per la principessa arriva un invito speciale proprio da Lui!

Lulù Selassiè ricomincia da se stessa dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Dopo tre settimane dalla rottura con il nuotatore, la bella principessa che, durante i sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip è sempre stata se stessa mostrandosi con tutti i pregi e i difetti, Lulù sta provando a ricominciare nonostante la sofferenza e la delusione per la fine di un amore in cui aveva fortemente creduto.

Per la Selassiè, così, la grande occasione per tuffarsi in una nuova avventura e voltare definitivamente pagina potrebbe essere dietro l’angolo. Per lei, infatti, è arrivato un invito importante da una persona davvero speciale.

Lulù Selassiè, la reazione dopo un invito speciale

Lulù Selassiè, oltre a concentrarsi sui progetti di lavoro, sta provando a superare il dolore per la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo con il supporto dei fan che, ogni giorno, le inviano messaggi d’amore condividendo con lei anche la felicità per quello che accade nelle rispettive vite come ha fatto una ragazza che ha fatto sapere a Lulù di essere in dolce attesa e che chiamerà la sua bambina come lei ovvero Lucrezia. Il calore e l’affetto dei fan riescono sempre a strappare un sorriso a Lulù che, proprio grazie ai fan, ha ricevuto un invito davvero speciale.

Nelle scorse settimane, i fan di Lulù, capeggiati da un ragazzo, hanno fatto partire un’importante iniziativa per provare a convincere LDA a sceglierla come protagonista del video di Bandana, il suo singolo. L’appello dei fan di Lulù a LDA ha avuto effetto ed oggi, il figlio di Gigi D’Alessio ha rivolto un importante invito alla principessa.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di All Music Italia, LDA, sull’iniziativa dei fan di Lulù, ha spiegato di aver scoperto tutto su Twitter e, successivamente, rivolgendosi direttamente alla principessa, l’ha invitata a scrivergli per una collaborazione per il video di Bandana.

“Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa, ma a caso. Io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so da dove è nata però questa cosa, devo ancora schiarirmi le idee”, ha detto Luca D’Alessio.

Poi ha aggiunto: “Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”.

Dopo l’invito di LDA, Lulù ha cominciato a seguirlo su Instagram: la collaborazione diventerà realtà? I fan della principessa incrociano le dita.