Test logica e ragionamento: quando è morto Marco?

Oggi dovrai risolvere un test legato ad un evento tragico. Quando è morto Marco? Mettiti subito all’opera, vediamo cosa sai fare

Marco Decimo Appio è un ragazzo nato nell’antica Roma l’ultimo giorno del 12 a.C. Poiché anche all’epoca esisteva la tradizione di festeggiare con in compagnia degli amici, anche Marco decide di rispettare questa usanza, invitandoli tutti nella sua villa fuori città. La festa è un successo, ci sono molte persone appartenenti all’aristocrazia romana e anche qualche figlio di politici di primo livello.

Si tratta del suo sedicesimo compleanno. Ad un certo punto, Marco e i suoi amici decidono di lasciare la villa e andare a fare un tuffo nel Tevere. È molto buio, c’è poca luce e all’epoca non esisteva l’illuminazione urbana come nei tempi moderni. I ragazzi, compreso Mario, si tuffano nel fiume ma il festeggiato si ferisce, battendo la testa contro un grande sasso.

Sfortunatamente, in quel periodo anche una normale ferita poteva causare grossi problemi ed è stato così anche per Marco Decimo Appio. Il nostro amico, a causa dell’infezione generata dall’urto, muore dopo due giorni. In quale anno è morto Marco? Ragiona con calma ma prova a dare una risposta entro sessanta secondi. Mal che vada, trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Quando vuoi provare a risolvere un test come questo devi considerare un aspetto molto importante: i dettagli. Distinguere i dettagli importanti per la risoluzione del test da quelli inutili è la chiave per trovare una soluzione in meno di sessanta secondi. Il test non ha alcuna validità scientifica ma ti ha tenuto sicuramente distratto per qualche minuto ed era esattamente quello il nostro intento.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: Marco Decimo Appio è morto nell’anno 6 d.C. Calcolare la sua data di morte non era semplice perché c’era un dettaglio che avrebbe potuto farti commettere un errore. L’anno zero non esiste, è soltanto un modo per suddividere la storia in due parti: gli anni antecedenti alla nascita di Cristo e quelli successivi. Questo era un passaggio fondamentale.

Bisogna passare direttamente dall’1 a.C. all’1 d.C. Marco è nato nell’ultimo giorno del 12 a.C. e quindi aveva 11 anni il 31 dicembre dell’1 a.C. Esattamente un anno dopo, nell’1 d.C. aveva 12 anni. Avendo festeggiato il suo sedicesimo compleanno, vuol dire che il tuffo nel Tevere è avvenuto il 31 dicembre del 5 d.C. e la morte è arrivata due giorni dopo, quindi il 2 gennaio del 6 d.C.