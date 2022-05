Quando rivedremo insieme Harry, Meghan, Kate e William? Ecco la data

Alcuni li hanno definiti i Fab 4: Harry, Meghan, Kate e William. Quando sarà possibile rivederli tutti insieme? Adesso c’è una data ufficiale

Un tempo erano definiti i Fab Four, richiamando il soprannome che veniva dato ai Beatles. Per gli amanti della british music è stato un colpo al cuore leggere questo nomignolo sui giornali, perché i fantastici quattro saranno sempre quelli immortalati sulle strisce pedonali ad Abbey Road: John, Paul, Ringo e George. Ma in tempi cambiano e i protagonisti delle copertine vengono sostituiti.

Prima della ‘Megxit’, alcuni tabloid avevano descritto Harry, Meghan, William e Kate proprio come se fossero un gruppo musicale. I quattro erano uniti, avevano gli stessi obiettivi e condividevano le stesse cause. Poi qualcosa si è rotto, i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America e i rapporti si sono deteriorati nel tempo. Adesso abbiamo una data ufficiale: ecco quando li rivedremo di nuovo tutti insieme.

Harry, Meghan, Kate e William: ecco quando li rivedremo tutti insieme

L’ultima volta che li abbiamo visti tutti insieme era nel marzo 2020, quando camminavano sorridenti lungo la navata dell’Abbazia di Westminster. Era la messa in occasione del Commonwealth Day e quello è stato l’ultimo evento pubblico al quale Sussex e Cambridge hanno partecipato insieme. Poi è successo di tutto ma adesso sta per cambiare qualcosa, come abbiamo scoperto negli ultimi giorni. Nonostante alcune curiosità, Harry e Meghan saranno a breve presenti ad un evento in compagnia di William e Kate.

La data è stata già stabilità: 3 giugno 2022. Gli inglesi hanno cerchiato in rosso quel giorno perché vorrebbero rivedere nuovamente il Principe Harry in patria, in compagnia della sua famiglia. Lo rivelano alcuni sondaggi dell’anno scorso. La Regina Elisabetta ha annunciato la volontà di non far salire sul balcone di Buckingham Palace i membri non attivi della Royal Family.

I quattro si vedranno a Londra in occasione del Giubileo di Platino (i festeggiamenti per il sessantesimo anno sul trono della regina) e saranno insieme in occasione del ricevimento in onore di Sua Maestà. Alcune settimane fa, Harry e Meghan sono tornati a Londra per incontrare l’anziana sovrana ma non hanno avuto, almeno ufficialmente, contatti diretti con i Cambridge. Il 3 giugno li rivedremo nuovamente tutti insieme. Se sorrideranno anche stavolta non si sa.