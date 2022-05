Manuel Bortuzzo e Maurizio Costanzo nella bufera: le battute e le risate su Lulù Selassiè scatenano il web che non perdona neanche Montano.

Manuel Bortuzzo, con Aldo Montano, è stato ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show trasmessa mercoledì 11 maggio. I due sportivi, reduci dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, sono stati invitati per parlare della loro amicizia, ma non sono mancate le domande sulla storia, ormai finita, tra Manuel e Lulù Selassiè. Come ha spiegato Bortuzzo, a 20 anni, gli amori nascono e finiscono, ma ciò che il pubblico non ha perdonato a Manuel, a Maurizio Costanzo, ma anche ad Aldo Montano è il presunto, mancato rispetto nei confronti di Lulù Selassiè che, assente nel programma, non avrebbe potuto difendersi.

A scatenare la durissima reazione del pubblico che, sia su Twitter che su Instagram ha condannato l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo, Maurizio Costanzo e Aldo Montano, sarebbero state le risate e la battute nei confronti di Lulù.

Il web contro Manuel Bortuzzo e Maurizio Costanzo per le battute su Lulù Selassiè: “Vergognoso”

Maurizio Costanzo, rivolgendosi a Manuel Bortuzzo, ha fatto riferimento alla storia con Lulù Selassiè utilizzando delle parole che non sono piaciute al pubblico. Il marito di Maria De Filippi non solo non l’ha chiamata per nome, ma ha fatto riferimento a lei parlando di “curiosa fidanzata” e scatenando le risate dei presenti, ma anche dello stesso Manuel.

“Mi è sembrato che il reality avesse una marcia in più determinata da voi due, non tanto da quella ragazza. Come si chiamava?”, ha inizialmente chiesto Costanzo mentre Manuel e Aldo ridevano. “Parliamo di amicizia”, ha commentato Montano. “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, ha chiesto ancora Costanzo mentre il pubblico, i presenti, Manuel e Montano ridevano. “L’ho lasciata. Lei fa la vita sua e io faccio la mia“, è stata la risposta secca di Bortuzzo tra gli applausi e le risate del pubblico.

Le parole usate da Costanzo e l’atteggiamento di Bortuzzo, ma anche di Montano hanno scatenato durissime critiche sul web nei confronti dei due sportivi e del marito di Maria De Filippi.

Sia su Twitter che su Instagram, tanti utenti sottolineano il mancato rispetto che hanno avuto nei confronti di Lulù sia Maurizio Costanzo che, a detta di qualcuno, avrebbe anche mimato le labbra grandi come potete vedere dalla foto qui in alto, sia Montano e Bortuzzo che, secondo gli utenti, dovrebbe mostrare più rispetto nei confronti di una ragazza con cui ha vissuto una storia d’amore fino a tre settimane fa parlando anche di matrimonio e figli.

Anche il momento della passarella è stato protagonista di una battuta di Costanzo nei confronti di Lulù. “Sarebbe piaciuto fare la passerella alla ragazza”, ha commentato il marito di Maria De Filippi. “E invece c’è Aldo”, ha risposto Manuel mentre in sottofondo si sentivano le risate.

Sul web sono sempre più numerose le critiche degli utenti nei confronti di quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show. Lulù, da parte sua, dopo aver raccontato la propria verità sulla fine della storia d’amore, ha scelto la strada del silenzio. Anche dopo l’intervista di Manuel a Verissimo che i fan hanno smontato punto per punto ha preferito non replicare.