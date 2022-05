By

Il gesto di Riccardo Guarnieri fa infuriare tutti: Ida Platano umiliata a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due volti di Uomini e Donne. I due sono anche usciti insieme dal dating show mano nella mano, ma la storia d’amore non è durata molto.

Ida e Riccardo partecipano a Temptation Island e il cavaliere non si comporta egregiamente nei confronti della compagna. Per questo la Platano decide di uscire da sola dal Falò di confronto.

Entrambi poi tornano a Uomini e Donne e ci riprovano, ma ancora una volta questa storia non va.

Nelle ultime settimane, però, si torna a parlare di loro, ma Riccardo Guarnieri fa un gesto che infastidisce tutto lo studio di Cinecittà. L’uomo ha umiliato Ida Platano, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

Il gesto di Riccardo Guarnieri fa infuriare tutti: Ida Platano umiliata a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad avere una complicità unica, ma non si capisce quale siano le loro intenzioni. Entrambi a Uomini e Donne, i due volti del programma stanno uscendo con delle altre persone.

Cambia tutto a Uomini e Donne per la coppia tra lacrime e colpi di scena, ma nelle ultime ora succede la catastrofe.

Durante la puntata vengono mostrate delle foto che ritraggono Ida in compagnia di Marco in un locale. I due si stanno baciando e sia Tina Cipollari che Maria De Filippi richiamano l’attenzione di Riccardo palesemente innervosito da queste immagini.

Guarnieri dice che non è infastidito, ma lancia comunque una frecciatina a Marco. E’ Ida adesso ad essere spiazzata e il suo ex compagno vuole sapere la verità. Ha umiliato la dama che si difende dicendo di voler andare avanti con il suo percorso nonostante Riccardo non le sia indifferente.

La Platano è notevolmente arrabbiata con lui, perché le ha tolto il saluto. Riccardo non comprende e vuole avere ragione a tutti i costi. Crede che la sua ex fidanzata sia sleale e quindi preferisce chiudere ogni tipo di rapporto.

Tina ha le sue convinzioni però. Crede proprio che Guarnieri voglia nascondere i suoi sentimenti nei confronti di Ida, ma non ci sta riuscendo perché ogni volta prova ad attirare la sua attenzione.

Ma Riccardo fa un gesto che fa infuriare tutti

Il gesto di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Riccardo, nel mezzo a questo trambusto, ha altro a cui pensare. Durante la puntata viene mostrato il video di uno sfogo del cavaliere.

Guarnieri è deluso da Gloria, la dama con cui stava uscendo. E’ proprio lei a decidere di non voler continuare la frequentazione, nonostante Riccardo creda che stessero costruendo qualcosa di bello.

Mentre Catia Franchi svela tutta la verità su sua sorella Elisabetta, Gloria è infastidita dal cavaliere. Pensa che lui voglia solo fare la vittima e ha una preferenza per Fabio.

Quest’ultimo è geloso in studio dal gesto di Riccardo, ma Gloria ha dei dubbi su di lui. Ha visto che sui social, Fabio ha fatto delle azioni sospette. Fabio, però, è più intento a stuzzicare Riccardo che risponde in egual modo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Mamma mia che caos a Uomini e Donne. Questa storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è più coinvolgente di una soap opera. Il gesto del cavaliere lascia tutti interdetti: cosa vuole veramente?