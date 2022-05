Bomba sull’Isola dei Famosi 2022: la naufraga torna single e spara a zero

La naufraga torna single e spara a zero: bomba sull’Isola dei Famosi 2022

All’Isola dei Famosi si è creata una coppia formata dai due modelli e naufraghi Estefania e Roger. Se dall’inizio sembrava tutto bello e romantico, nelle ultime settimane è tutto nel dubbio.

Prima Estefania viene eliminata e sbarca su Playa Sgamada in attesa di scoprire se potrà tornare sull’Isola principale o prendere un aereo per l’Italia. Poi sbuca la ex fidanzata di Roger, Beatrix, che rivela alla modella che il naufrago è ancora innamorato di lei.

Roger, però, sceglie Estefania donandole una collana e le manda pure una lettera in cui le dice che sente la sua mancanza.

Ma ecco che la modella prende una grande decisione: torna single e spara a zero sull’ormai ex. Scopriamo insieme la bomba sull’Isola dei Famosi

Estefania torna single e spara a zero all’Isola dei Famosi: “Vai a fare in c***o“

Partiamo dal principio. Già da quando la ex di Roger, Beatrix, sbarca in Honduras, l’amore del naufrago nei confronti di Estefania comincia a vacillare.

Infatti, il modello rivela di non essere innamorato della modella e non sa chi scegliere tra le due.

Adesso spunta anche il clamoroso retroscena su Roger, ma non è finita qui. La naufraga è arrabbiata con la sua nuova fiamma, perché ha tradito il suo gruppo nominando Lory Del Santo.

A riferire l’indiscrezione è Laura Maddaloni, eliminata nella scorsa puntata, che appena vede la modella le riferisce cosa ha combinato Roger.

“Lui è andato contro una persona della nostra fazione. Sì, ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato” commenta infastidita Estefania e aggiunge: “Come se non bastasse, i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti“.

La modella poi si sfoga con Laura Maddaloni a proposito del ragazzo. Estefania è delusa dal comportamento di Roger e ha preso una decisione bomba all‘Isola dei Famosi.

“Non mi piace quello che sta succedendo. Tutte le cosa che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita” confessa innervosita la naufraga.

Roger ha fatto male sia a lei che alla sua ex fidanzata, si legge sul portale Biccy, e Estefania continua: “Io ero veramente presa, per fortuna non ero innamorata. Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero“.

Mentre un bacio passionale scocca all’Isola dei Famosi, la naufraga è arrabbiata nera e decide di tornare single, nonostante questo Roger ancora non lo sappia.

“Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta” commenta Estefania e conclude: “E dopo questa a Roger dico vai a fare in c***o. Questo è tutto questo che devo dirti”.

Che storia travolgente all’Isola dei Famosi. Dopo la scelta bomba di Estefania, Roger come risponderà? Ancora il naufrago non lo sa, ma la modella sembra proprio decisa