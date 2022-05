Matrimonio a sorpresa per l’ex vippona: salta fuori tutto dopo il sì!

L’amore è il sentimento più potente e magico che ci sia, così tanto da smuovere mari e monti. Il matrimonio a sorpresa è stato fonte di grandissima gioia per l’ex vippona, e noi non potevamo non aggiornarvi.

Il Grande Fratello Vip è finito, ma nonostante ciò, i protagonisti del reality continuano ad essere seguiti anche a distanza di tempi. L’ex vippona è più felice che mai, infatti non manca una sua dolcissima confessione del tutto inedita che sconvolge in positivo i fan. Ecco di cosa si tratta, ma soprattutto di come l’amore, quello vero, possa superare qualsiasi tempo, spazio o destino, arriva sempre nei cuori di chi è destinato a scegliersi.

L’ex vippona ha condiviso la fonte della sua gioia con il resto dei fan e del pubblico che l’ha sostenuta durante tutto il percorso. Per quando divulgato però anche i più scettici e quelli che meno credevano in lei si commuovono. Non ci sono dubbi, la bolla della casa più criticata di sempre continua a manifestare i suoi effetti.

Perché dentro il GF Vip si vivono emozioni così intense ed uniche, che quando sono vere il pubblico non può che lasciarsi trasportare, per poi rimanere saldamente legato ai personaggi in questione.

La novità del matrimonio è stata inaspettata, anche perché è vero che è stato svolto in gran segreto.

L’ex vippona sbalordisce tutti: verità sul matrimonio

Non è l’unica ex vippona che compie un gesto eclatante che non può di certo passare inosservato. Anche un’altra protagonista del reality compie un’azione, ma si tratta di uno sgarro in piena diretta che ha lasciato tutti senza parole. Del resto, che aspettarsi dai capricciosi vipponi di Alfonso Signorini? Sono dei personaggi fuori dal comune! Oggi però si festeggia un evento tanto atteso quanto inaspettato.

Ebbene sì, in foto si vedono e non li si può non riconoscere: Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, entrambi ex gieffini, ma soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo che partecipano al matrimonio del figlio. Gian Amedeo è il nome del secondogenito degli ex coniugi, in quanto separati.

C’è anche Guenda l’altra figlia anch’ella nota al grande pubblico per aver partecipato al reality, ma le news non finiscono qui. Poiché sembrerebbe anche lei in procinto di sposarsi con Mirko Gancitano fotografo e neo concorrente de La Pupa e il Secchione, quindi conosciuto dai telespettatori.

Si tratta di un matrimonio svolto in gran segreto fra pochi intimi. Quasi nessuno ne era a conoscenza, soprattutto è nelle foto e nei messaggi di gioia che la Ruta si lascia andare ad una confessione inedita sulla coppia. Parla di loro come i protagonisti di una favola, perché è questo quello che le hanno fatto vivere, ecco le sue parole:

“Un matrimonio romantico nel sito archeologico di Nora perché, come ha detto Francesca durante lo scambio delle promesse, ‘il destino era stanco di aspettare’. Perché loro due pensate hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92. ‘Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano’…Paulo Cohelo’. Ora non mi resta che condividere la mia profonda gioia.”

Insomma, una dolce dedica di una donna e mamma molto felice. Le novità non finiscono qui perché è già saltato fuori il nome di una concorrente amatissima per la prossima edizione. Nonostante sia appena finito, si sa già che il reality terrà banco anche per l’anno prossimo.

In attesa di ulteriori news, non ci resta che augurare il meglio a questi neo sposini.