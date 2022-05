Gaffe all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi non si trattiene e gela Alvin

By

All’Isola dei Famosi non è sfuggita la gaffe di Ilary Blasi ad inizio serata, che ha gelato Alvin durante il corso della diretta.

La conduttrice ha aperto la puntata presentando i suoi due fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e non appena ha aperto il collegamento in Honduras, ha salutato il suo fedele inviato. Nel farlo però ha commesso una gaffe in diretta che ha gelato Alvin che ha subito ripreso la conduttrice facendole notare l’errore commesso.

Ilary Blasi ha commesso una gaffe all’Isola dei Famosi e non appena le hanno fatto notare il tutto, è scoppiata in una grossa risata ammettendo la svista.

Ilary Blasi commette una gaffe con Alvin all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi, dopo aver inaugurato la diretta di questa sera all’Isola dei Famosi, dove i naufraghi stanno giocando a carte scoperte, si è collegata in Honduras ed ha subito notato che il suo inviato ha scelto di indossare i pantaloni lunghi e fin qui per carità non c’è assolutamente nulla di male, ma aspettate un secondo.

“Alvin, hai deciso di mettere i pantaloni lunghi questa” ha esordito la conduttrice, tutta contenta di aver notato questo dettaglio. “Ilary, noto che mi segui sempre“ ha replicato lui. “Ho sempre indossato i pantaloni lunghi, mai messo quelli corti” ha aggiunto e non è mancata la reazione della conduttrice che è scoppiata in una sonora risata.

“Pensa che qui in Italia sono soltanto le 21:00” è intervenuto Nicola Savino, ironico come soltanto lui sa essere. “Di solito inizia verso la mezzanotte” ha poi concluso, facendo ridere ancora di più la moglie di Francesco Totti che era convinta di aver fatto bella figura in diretta non facendosi sfuggire alcun dettaglio.

Ilary Blasi ha commesso una gaffe all’Isola dei Famosi ad inizio puntata, provocando il sorriso non solo dei suoi fedeli opinionisti ma anche degli utenti della rete che non possono fare altro che apprezzarla ancora di più proprio a causa della sua spontaneità in quanto dice sempre ciò che pensa.