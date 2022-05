Isola dei Famosi daytime 13/05/22, non ci sono dubbi: il vero stratega è Lui!

All’Isola dei Famosi ora i concorrenti non hanno più dubbi: il vero stratega di questa nuova edizione è senz’altro lui!

L’Isola dei Famosi quest’oggi tiene compagnia al pubblico del piccolo schermo degli italiani con un doppio appuntamento! Quello più importante, è senza alcun dubbio la diretta di questa sera con Ilary Blasi che insieme ai suoi fedeli opinionisti, Vlamidir Luxuria e Nicola Savino, e all’indispensabile contribuito dall’Honduras di Alvin, indagherà sulle dinamiche nate tra i naufraghi sottoponendoli a terribili prove.

Il secondo appuntamento di oggi è quello con il suo daytime. Durante questo spazio, la produzione del reality show di canale 5 ci mostra che cosa sta accadendo tra i concorrenti poco prima della diretta e come al solito ne vedremo davvero delle belle!

Nick insinua il dubbio all’Isola dei Famosi: il vero stratega è lui!

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove la nuova concorrente è finita al centro della polemica a causa dei suoi atteggiamenti ritenuti falsi, inizia con il botto ponendo al centro dell’attenzione un gioco ideato proprio dagli autori del programma.

Nick dei Cugini di campagna ha ricevuto un box con all’interno tre piatti abbondanti di pollo con le patatine. Non tutti però potevano gustare questo cibo, ma soltanto altri due concorrenti oltre a lui. Il meccanismo per sceglierli però è porre loro le domande. Se la risposta fosse stata sincera potevano essere premiati con il pollo, altrimenti nulla.

Il cantante ha così posto varie domande ai suoi compagni di viaggio, ma ha scelto di premiare la sincerità di Roger, che ha ammesso di non essersi comportato sempre bene, e Nicolas Vaporidis, che ha rivelato di non aver mai inscenato liti per essere al centro della scena. Questa scelta da parte di Nick però non ha convinto gli altri naufraghi che sospettano abbia scelto loro due per pura strategia. Il motivo?

Il bel modello brasiliano vince tantissime prove leader e tessendo le sue lodi potrebbe scansarsi la nomination. Nicolas, invece, è sempre al centro dell’attenzione ed amatissimo dal pubblico del piccolo schermo.

Per questo motivo tutti i naufraghi hanno puntato il dito contro Nick, convinti che sotto sotto non sia così ingenuo come vuol far credere.