Isola dei Famosi daytime 12/05/22, l’accusa è pesante: “Si sta approfittando di lui!”

All’Isola dei Famosi la concorrente ha ricevuto una pesante accusa da parte di uno dei suoi compagni di viaggio che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione: si sta davvero approfittando di lui?

Il daytime dell’Isola dei Famosi è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento di zecca.

La produzione di Ilary Blasi, come ormai di consueto, è pronta a farci vedere che cos’è successo in queste ore tra i naufraghi dove non mancano i colpi di scena in quanto come ha ribadito anche Marco Cuculo, compagno di Lory Del Santo, in Honduras non ci sono amici considerando la recente batosta avuta da Roger, che ha mandato al televoto colei che ama.

L’appuntamento dell’Isola dei Famosi di oggi non è da meno ed è pronto a far luce sui misteri che viaggiano in Honduras, preparando il terreno per la diretta prevista per domani sera su canale 5.

Carmen Di Pietro dubita di Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’isola dei Famosi, dove un bacio ha mandato su tutte le furie Carmen Di Pietro, entra subito nel vivo della questione facendo vedere i dubbi che tutti i concorrenti hanno nei confronti di Maria Laura De Vitis.

La concorrente si starebbe comportando in maniera fin troppo perfetta, spendendo parole importanti non solo nei confronti di Alessandro, ma anche di sua madre. Tanto da far nascere il sospetto in Edoardo Tavsssi: “A Carmen ha detto che è una mamma esemplare, ma non la conosce nemmeno” ha commento lui stranito e lo stesso pensiero sembrerebbe essere condiviso anche da Mercedesz Henger e non solo.

La stessa Carmen inizia a dubitare di lei, in quanto non ha visto di un occhio quando si è avvicinata ad Alessandro durante un momento di debolezza in cui gli mancava sua sorella Carmelina. “Si sta approfittando di lui!“ ha tuonato la concorrente. “Io le sto facendo capire che sono sempre vigile e che osservo l’intera situazione” ha poi concluso, invitando l’ex di Paolo Brosio a lasciare ad Alessandro i suoi spazi durante il corso di quest’avventura in Honduras. Soprattutto durante i suoi momenti down.