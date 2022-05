Jessica Selassiè difende la sorella Lulù: così replica a Manuel Bortuzzo

Jessica Selassiè, dopo le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo e Maurizio Costanzo sulla sorella Lulù, reagisce così sui social.

Jessica Selassiè, dopo settimane di silenzio, sbotta sui social e difende la sorella Lulù dalle dichiarazioni di Manuel Bortuzzo. A scatenare la reazione della più grande delle sorelle Selassiè è stata la presenza di Manuel nella puntata del Maurizio Costanzo show trasmessa l’11 maggio. Dopo essere sempre rimasta in silenzio sulla rottura tra Manuel e Lulù, stavolta, Jessica ha deciso di schierarsi pubblicamente con la sorella che, invece, continua a restare in silenzio preferendo non commentare le varie interviste che sta rilasciando Manuel.

A scatenare la reazione di Jessica sono state le battute fatte su Lulù nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show dell’11 maggio a cui ha partecipato anche Aldo Montano.

Jessica Selassiè asfalta Manuel Bortuzzo e Maurizio Costanzo: il gesto per difendere la sorella Lulù

Jessica Selassiè scende in campo per difendere e proteggere la sorella Lulù che, dopo la decisione di Manuel Bortuzzo, sta attraversando un periodo difficile come ha raccontato la sorella Clarissa. Jessica, tra le storie di Instagram, ha così pubblicato un video in cui Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo parlano di Lulù e che ha già scatenato durissime critiche sul web, difendendo la sorella e replicando alle parole del giornalista e del nuotatore.

A scatenare tutto è stata la battuta di Maurizio Costanzo sulla passarelle che Lulù avrebbe fatto e la reazione di Manuel. Nel dettaglio, dopo aver guardato la passerella di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, Maurizio Costanzo ha detto: “Sarebbe piaciuto fare la passerella alla ragazza”, ha detto Maurizio Costanzo mimando le labbra di Lulù. “E invece c’è Aldo”, ga risposto Manuel tra le risate del pubblico.

Un momento che non è piaciuto a Jessica che, dopo settimane di silenzio, ha deciso d’intervenire. Jessica, infatti, non ha mai parlato della storia d’amore tra Manuel e Lulù, restando in silenzio anche dopo la rottura. Stavolta, però, ha deciso di non chiudere gli occhi ma di difendere pubblicamente la sorella Lulù che, dopo un’unica intervista rilasciata a Chi, ha scelto la strada del silenzio preferendo non commentare più le dichiarazioni dell’ex fidanzato.

“No comment”, ha scritto Jessica tra le storie di Instagram pubblicando il video del momento. Due parole che hanno scatenato la reazione dei fan di Lulù che hanno apprezzato l’intervento della maggiore delle sorelle Selassiè.