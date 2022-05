Gemma Galgani, niente sarà come prima: struggente salto nel passato

Gemma Galgani si è lasciata andare ad una confessione sul suo passato che ha stupito gli utenti del web: nulla sarà come prima d’ora in poi.

Gemma Galgani è stata per oltre dieci anni la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, ma nelle ultime settimane qualcosa è sembrato cambiare. Lo spazio dedicato alla dama, con il passare dei giorni, è diventato sempre meno fino a diventare una comparsa o poco più.

Nonostante ciò, la dama è sempre molto legata al formato ideato e condotto da Maria De Filippi. Tant’è che sul Magazine dedicato alla trasmissione, ha scelto di raccontare la storia della sua vita e tra le pagine dell’ultimo numero in uscita ha deciso di raccontare il suo esordio a Uomini e Donne. Anni lontani, ormai, in cui non avrebbe mai immaginato il suo intero percorso. Un percorso, ora, che sembra essere arrivato al capolinea considerato gli albori di un tempo.

La confessione sul passato di Gemma Galgani ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori, ricordando insieme quello che è stato il suo primo amore.

Gemma Galgani ricorda il suo ingresso a Uomini e Donne: la confessione emoziona

Gemma Galgani, che sembrerebbe essere stata sostituita da un’altra dama, ha voluto ricordare il suo esordio al dating show di Maria De Filippi, ma non solo. La dama di Torino ha voluto omaggiare anche il suo primo amore in studio e no, non ha parlato di Giorgio Manetti, il gabbiano più famoso del piccolo schermo degli italiani.

“Rieccomi con il racconto ed iniziava così la mia prima stagione intera di Uomini e Donne” ha esordito la dama sul suo profilo Instagram, aggiornando tutti i suoi fedeli sostenitori in merito a quanto accaduto ormai oltre 10 anni fa, segnando il suo debutto in tv. “Ritrovo partecipanti vecchi e nuovi, ma soprattutto personaggi curiosi come Angela favolosa cubista🌷…” ha poi proseguito, ricordando una delle protagoniste indiscusse della trasmissione, quando all’epoca il Trono Over era completamente diverso rispetto a quello che conosciamo oggi. “E poi ancora una volta quel concentrato di strafottenza e mistero😅… Ennio!!!❤“ ha poi concluso con un pizzico di nostalgia.

Il ricordo di Gemma Galgani ha emozionato il web, ricordando un percorso che sembrerebbe essere giunto al termine.