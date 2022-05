Albe l’ha fatto proprio con Maria De Filippi, ad un passo dalla finale di Amici 21

Meno di una settimana e scopriremo chi sarà il vincitore di Amici 21. Tutto è pronto per la finale e i nostri sei ultimi allievi si stanno dedicando alle prove e a migliorare gli ultimi dettagli.

Devono essere impeccabili se vogliono vincere 150mila euro.

I finalisti di Amici di Maria De Filippi sono i due ballerini Michele Esposito e Serena Carelli e i quattro cantanti Luigi Strangis, Alex, Sissi e Albe.

A sorpresa ne sono passati sei, ma uno di loro, proprio l’ultimo citato, ha fatto un passo falso alla conduttrice.

Scopriamo insieme cosa è successo e di chi si tratta

Albe ha sbagliato con Maria De Filippi, proprio ad un passo dalla finale di Amici 21

Albe è uno dei cantanti arrivato in finale ad Amici 21. Il ragazzo disputa la finale contro la sua fidanzata conosciuta nella scuola. Si tratta della ballerina Serena.

E’ proprio Maria Dei Filippi che fa uno scherzo al cantante durante la semifinale. Sia Albe che la ragazza ottengono un numero pari di votazioni.

La conduttrice rivela che saranno proprio loro due a decidere chi andrà in finale e Albe si sacrifica senza esitazioni.

Maria, ridendo, poi rivela che fa tutto parte di uno scherzo e che entrambi potranno partecipare all’ultima puntata, mentre un allievo rivela tutta la verità.

Ma è in un momento di relax che Albe sorprende il web. Questo commento a Maria De Filippi, proprio ad un passo dalla finale.

Il cantante si trova in un momento di pace e si sta preparando da mangiare. La conduttrice si connette con la casetta e parla con Albe.

“Stavi cucinando?” gli domanda Maria e il cantante risponde: “Si, ma adesso mi tocca riscaldarla, perché si è messa a parlare, si è messa“.

Mentre molti utenti del web rimangono scioccati da queste parole, la De Filippi se la ride divertita.

“Una persona normale, non me lo dice” dice divertita la conduttrice di Amici. Albe non si scusa, ma sottolinea il fatto che trovi una persona normale anche Maria De Filippi e che lui non la idolatra.

Mentre Alessandra Celentano fa uno sfogo durissimo sul talent show, il web esplode. C’è chi trova maleducato il cantante, chi crede che Maria lo preferisca proprio perché non la osanni e chi scrive: “Sei in finale anche per questo tuo essere diretto e limpido“.

Insomma, Albe è così; o ti piace o lo odi. E’ naturale di fronte a qualsiasi tipo di indole, persino davanti ad un volto famosissimo come quello di Maria De Filippi.

