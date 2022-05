Gaia Zorzi commenta la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e non risparmia frecciatine al veleno al nuotatore.

Gaia Zorzi, con alcuni tweet, esprime la propria opinione sulla fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, da settimane, è al centro del gossip. La sorella di Tommaso Zorzi che ha seguito tutta la storia di Manuel e Lulù sin dal principio avendo condotto, in coppia con Giulia Salemi, il GF Vip Party a cui è stato ospite anche Manuel Bortuzzo dopo il suo addio alla casa, non aveva ancora commentato l’epilogo della relazione tra i due giovani.

Oggi, però, ha deciso di svelare il proprio pensiero e l’ha fatto con ironia su Twitter lanciando una frecciatina a Manuel e scatenando la reazione dei followers.

Gaia Zorzi punge Manuel Bortuzzo: “Ecco la verità sulla storia con Lulù Selassiè”

Lo scorso 31 gennaio, ad una settimana dal suo addio alla casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo fu ospite del GF Vip Party dove, ai microfoni di Gaia Zorzi e Giulia Salemi, raccontò il grande amore che provava nei confronti di Lulù. In quell’occasione, Manuel raccontò di trascorrere molto tempo a casa di Lulù, con la sua famiglia, per sentirla più vicina svelando, poi, di essere stato colpito da lei al primo sguardo. “I primi giorni, quando eravamo rinchiusi in camera, la guardavo e dicevo ‘caz*o quanto è bella’. Mi manca come l’aria”, erano state alcune delle dichiarazioni fatte da Manuel.

Parole importanti che avevano emozionato Giulia Salemi e la Zorzi le quali, tuttavia, gli avevano raccontato di aver sempre sostenuto Lulù al punto che, durante i loro momenti di distacco, volevano inviare un aereo alla Selassiè per esortarla a continuare il percorso nella casa sola.

A distanza di pochi mesi, l’amore tra Manuel e Lulù è finito. Gaia Zorzi, finora, non aveva commentato la rottura tra i due ex vipponi. Oggi, però, nel giorno in cui sul web si è scatenata la bufera per quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show, Gaia ha deciso di parlare. Nessun riferimento alle dichiarazioni fatte su Lulù al Maurizio Costanzo Show e che hanno spinto anche Jessica Selassiè ad intervenire, ma tre tweet ironici con cui la sorella di Tommaso Zorzi ha espresso il proprio punto di vista.

“Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram“, ha scritto in un primo tweet la Zorzi. “Chissà se ora si toglie pure il tatuaggio“, ha poi cinguettato facendo riferimento al tatuaggio che Manuel ha dedicato a Lulù. Infine, ha lanciato una frecciatina a Bortuzzo: “La verità è che se Lulù avesse vinto il GF Vip sarebbero stati ancora insieme”.