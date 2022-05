Uomini e Donne puntata 12/05/22, Tina lo mette in guardia: il pericolo è dietro l’angolo

A Uomini e Donne, Tina Cipollari ha messo in guardia il cavaliere al centro studio ma lui non ha voluto sentire ragioni ed ha proseguito dritto per la sua strada. Il pericolo, però, è sempre dietro l’angolo.

Uomini e Donne è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani e come al solito i colpi di scena sono all’ordine del giorno. La puntata è iniziato con Alessandro, ex di Ida Platano, che sta conoscendo una nuova dama. Tutto sembra andare bene, ma lui non sembra esserne del tutto convinto in quanto lei abita in una regione diversa dalla sua.

Dopo questo breve spazio a lui dedicato, protagonista della puntata, come da qualche mese a questa parte, è proprio la Platano che sta continuando la sua conoscenza con Marco, il cavaliere approdato agli studi Elios di Roma appositamente per fare la sua conoscenza.

Tina Cipollari però lo mette in guardia in quanto secondo lei non è tutto oro ciò che luccica ed ecco per quale motivo.

Tina Cipollari mette in guardia Marco a Uomini e Donne: lui concentrato su Ida

Tina Cipollari ha chiesto al nuovo cavaliere di Uomini e Donne se nella sua vita fosse stato usato da qualcuno. Marco ha risposto candidamente di no ed è qui che l’irriverente opinionista lo ha colto alla sprovvista: “C’è sempre una prima volta“ ha commentato lei lasciandolo di stucco in quanto con le sue parole ha voluto sottolineare come secondo lei la dama lo stia utilizzando per far ingelosire Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere però non sembra demordere ed è convinto di avere reali possibilità con Ida Platano, anche se le nuove anticipazioni di Uomini e Donne dicono tutt’altro, ma Tina Cipollari è pronta a rincarare la dose affermando che lei non appena ascolta gli interventi in studio del suo ex fidanzato cambia subito umore, facendo comparire sul suo viso un sorriso mai visto prima.

Chi appare ambiguo è invece Guarnieri in quanto in studio non riesco a comprendere se sia ancora interessato alla sua ex oppure se voglia avere il primato su tutte le dame che fanno parte del parterre femminile del programma.