Manca davvero poco alla finale più attesa di sempre della scuola dei talenti di Canale 5, ma l’annuncio è arrivato. L’addio ad Amici è ormai una verità, la notizia ha rattristito i fan per i quali il programma, non sarà più lo stesso.

Il noto programma di Maria D Filippi è una certezza sotto diversi punti di vista. Non solo in termini di share in cui la padrona di casa di Mediaset sbanca, ma anche per quanto concerne la fonte di intrattenimento che viene regalata al pubblico a casa che non perde un solo appuntamento. La notizia del giorno è molto discussa, perché davvero inaspettata. L’addio ad Amici è molto sentito, tanto dai fan, quanto da tutti i membri della produzione e del cast del talent.

Che dire? Passano gli anni, ma Amici è sempre amato, anche in un momento in cui l’addio del giorno sembrava una possibilità lontana. Ci sono tante situazioni, sia interne che esterne al programma, ed ognuna deve essere affrontata con grande responsabilità.

Infatti, l’annuncio in questione lo possiamo considerare al 100% un vero atto di responsabilità e di amore, il quale non può in nessun caso passare inosservato.

E come sempre, noi vi teniamo aggiornati su tutto quello che accade. Vi riveliamo chi è che va via agli sgoccioli della finale e la reale motivazione!

L’addio ad Amici più inaspettato, ecco per quale ragione

Continuano le sfide a colpi di note musicali e di passi di danza ad Amici, ma non solo. Persino gli insegnanti sono fonte di polemiche e contrasti in piena diretta, ed anche nei post puntata. Lo sfogo contro la maestra Celentano è su tutte le pagine online, un gesto che sul web ha creato non poco scompiglio. Quindi, si finisce sempre per parlare del programma, non mancano mai le occasioni. Oggi però si parla di un addio molto sentito, il quale però prospetta un meraviglioso avvenire!

Ebbene sì, una delle ballerine professioniste del noto format decide di fermarsi proprio ad un passo dalla finale. Si tratta della bravissima e talentuosa Giulia Pauselli! L’artista è stata una concorrete del talent circa 10 anni fa, ma è già da un bel pezzo che è un membro ricorrente del cast dei professionisti.

Fidanzata con Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista di Amici e coreografo molto apprezzato, sono in procinto di diventare mamma e papà! Infatti, la ballerina ha deciso di fermarsi proprio per la gravidanza, è a circa sei mesi.

Così, svuota il camerino e il cuore le si riempie di nostalgia, ma presto potrà stringere tra le sue braccia il primogenito tanto atteso! Infatti, lei stessa afferma:

“Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma.”

Inoltre, aggiunge che mai nessuno l’ha fatta sentire un peso per il suo stato interessante. Poiché ha ballato fino a quando ha potuto, con il pancione in bella vista, dimostrando che si può essere sia una mamma che una professionista. Di recente le rivelazioni importanti sono state diverse, c’è stato anche un altro addio alla finale da parte di un personaggio che ha fatto una confessione inedita, mostrandosi fino in fondo per com’è, senza finzioni.

In attesa della finale, restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni.